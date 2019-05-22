Бишкекский горсуд опроверг заявление Ирины Карамушкиной

Информация, озвученная на заседании ЖК КР депутатом Ириной Карамушкиной о закрытости процесса по модернизации ТЭЦ и не допуске в зал судебного заседания родственников обвиняемых не соответствует действительности.

Учитывая большой объем и количество участников процесса, для полноценного судебного разбирательства на период рассмотрения данного дела предоставлен самый большой зал судебных заседаний Свердловского районного суда города Бишкек, в котором для обеспечения удобства сторон был проведен косметический ремонт, места для участвующих по делу защитников, как и государственных обвинителей, оборудованы равноценным образом, исходя из имеющихся возможностей.

В каждое судебное заседание в зале производится допуск ближайших родственников всех обвиняемых и представителей СМИ, которые ведут освещение происходящего непосредственно из зала судебного заседания, доказательством чему является постоянно обновляющаяся передаваемая ими информация.

Ограниченный допуск остальных желающих поприсутствовать на процессе, в том числе всех родственников, знакомых, односельчан и т.д., вызван объективными обстоятельствами, а именно размерам имеющихся залов судебных заседаний, а не какими-либо иными обстоятельствами.

Напомним, что в производстве Свердловского районного суда города Бишкек находится уголовное дело по обвинению Исакова С.Дж., Сатыбалдиева Ж.Ж., Артыкбаева О.М., Калиева А.Р., Авазова С.А., Назарова Ж.М., Бримкулова Т.Н., Лавровой О.В., которым инкриминируется совершение деяний в виде коррупции и злоупотребления должностным положением, повлекшим причинение ущерба государственному бюджету на сумму 5 439 527 482 (пять миллиардов четыреста тридцать девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят два) сома, который до настоящего времени не возмещен.