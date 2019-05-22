Погода
$ 69.83 - 69.92
€ 77.85 - 78.35

Бишкекский горсуд опроверг заявление Ирины Карамушкиной

321  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Информация, озвученная на заседании ЖК КР депутатом Ириной Карамушкиной о закрытости процесса по модернизации ТЭЦ и не допуске в зал судебного заседания родственников обвиняемых не соответствует действительности.

Учитывая большой объем и количество участников процесса, для полноценного судебного разбирательства на период рассмотрения данного дела предоставлен самый большой зал судебных заседаний Свердловского районного суда города Бишкек, в котором для обеспечения удобства сторон был проведен косметический ремонт, места для участвующих по делу защитников, как и государственных обвинителей, оборудованы равноценным образом, исходя из имеющихся возможностей.

В каждое судебное заседание в зале производится допуск ближайших родственников всех обвиняемых и представителей СМИ, которые ведут освещение происходящего непосредственно из зала судебного заседания, доказательством чему является постоянно обновляющаяся передаваемая ими информация.

Ограниченный допуск остальных желающих поприсутствовать на процессе, в том числе всех родственников, знакомых, односельчан и т.д., вызван объективными обстоятельствами, а именно размерам имеющихся залов судебных заседаний, а не какими-либо иными обстоятельствами.

Напомним, что в производстве Свердловского районного суда города Бишкек находится уголовное дело по обвинению Исакова С.Дж., Сатыбалдиева Ж.Ж., Артыкбаева О.М., Калиева А.Р., Авазова С.А., Назарова Ж.М., Бримкулова Т.Н., Лавровой О.В., которым инкриминируется совершение деяний в виде коррупции и злоупотребления должностным положением, повлекшим причинение ущерба государственному бюджету на сумму 5 439 527 482 (пять миллиардов четыреста тридцать девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят два) сома, который до настоящего времени не возмещен.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378486
Теги:
Жанторо Сатыбалдиев, Ирина Карамушкина, Осмонбек Артыкбаев, Сапар Исаков, суд, ТЭЦ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  