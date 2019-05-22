Сооронбай Жээнбеков принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 22 мая, принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, прибывшего в страну для участия в очередных заседаниях Совета министров иностранных дел ШОС и ОДКБ.

Обсуждены текущее состояние и приоритетные направления кыргызско-российского двустороннего сотрудничества.

Президент Сооронбай Жээнбеков с удовлетворением отметил, что государственный визит Президента России Владимира Путина в марте текущего года подтвердил, что кыргызско-российское сотрудничество вышло на качественно новый уровень, приобретает активную динамику и наполняется конкретным содержанием.

В рамках межрегиональной конференции было подписано более 53 контрактов на сумму свыше 6 млрд. долларов США. В рамках форума ректоров намечены перспективы дальнейшего сотрудничества между вузами. Достигнута договоренность об открытии филиала МГУ в Кыргызстане. Намечены планы по укреплению межрегиональных связей, а также молодежной политики.

Кроме того достигнута договоренность об объявлении 2020 года Перекрестным годом Кыргызстана и России, в ближайшие дни будет создан совместный оргкомитет по проведению мероприятий.

Глава государства, касаясь сотрудничества в рамках ЕАЭС, выразил благодарность российской стороне за поддержку в признании отечественной системы ветеринарного контроля эквивалентным системам ЕАЭС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал Президенту Сооронбаю Жээнбекову наилучшие пожелания от Президента России Владимира Путина и выразил благодарность за гостеприимство и теплый прием.

Он отметил, что недавний визит Владимира Путина в Кыргызстан был содержательным и плодотворным. "В рамках визита прошли многие межотраслевые мероприятия, подписаны важные и положительные документы. Мы следим за ходом реализации нашими ведомствами всех отраслевых документов", - подчеркнул Сергей Лавров и подчеркнул готовность российской стороны поддержать Кыргызстан во всех начинаниях и международных проектах.

Президент Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что Кыргызстан является надежным другом, стратегическим партнером и союзником России и передал слова приветствия Президенту Владимиру Путину.