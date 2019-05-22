В связи с заменой теплосетей частично закрыто движение на нескольких улицах

В столице начались работы по замене теплосетей на двух улицах с частичным ограничением дорожного движения.

Так, работы проводятся со стороны ОАО "Бишкектеплосеть" на улице Фрунзе между улицами Абдрахманова и Шопокова. Аналогичные работы проводятся на улице Ахунбаева на участке между улицей Шукурова и переулком Койташским.

Работу на обоих участках планируется завершить 7 июня текущего года.

Большую часть потребителей столицы, их более 120000 теплом обеспечивает ОАО "Бишкектеплосеть. При возникновении вопросов просьба обращаться на номера телефонов:

- (0312) 61-11-69 – центр поддержки потребителей;

- (0312) 36-57-19, 30-07-67 – дежурные инженеры Центрального района;

- (0312) 51-06-22, 21-74-06 – дежурный инженер Южного района;

- (0312) 56-85-58 – диспетчерская служба.

Также для горожан работают номера телефонов для обращений через приложение WhatsApp:

- Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0550- 99-79-27;

- Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95-55-09;

- Абдиев Дамир Кадырмаевич (Первомайский район) - 0550 21-73-73;

- Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) - 0703 611 806.

Звонки принимаются в Call-центре муниципалитета по телефонам: 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 182-185.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит водителей заранее планировать маршрут для передвижения на автомобильном транспорте.