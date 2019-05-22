Дожди, грозы, снег... Тепла не ждите!

23 мая ночью на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в отдельных предгорных и горных районах возможен град. В предгорных и горных районах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей и по востоку Иссык-Кульской области осадки интенсивные, сообщает пресс-служба МЧС КР.

23 мая днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях на большей части территории, в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях в горных и предгорных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областей с усилением до 15-20 м/с.

24 мая ночью без осадков, днем в Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Нарынской областях в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в Чуйской, Иссык-Кульской областях без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

25 мая на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областей с усилением до 15-20 м/с.

26 мая ночью на большей части территории Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в отдельных районах Чуйской, Таласской областей дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

26 мая днем на большей части территории Иссык-Кульской, Нарынской областей, в отдельных районах Ошской, Жалал-Абадской областей дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В Чуйской, Таласской, Баткенской областях без осадков.

27 мая ночью в отдельных районах Чуйской, Иссык-Кульской областей дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 28-29 мая

28-29 мая без осадков. Повышение температуры воздуха..

Прогноз погоды по городу Бишкек на 23-25 мая

23 мая ночью дождь.

23 мая днем и 24 мая без осадков.

25 мая возможен кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный 4-9 м/с.

Прогноз погоды по городу Ош на 23-25 мая

23 мая ночью дождь.

23 мая днем и 24 мая без осадков.

25 маякратковременные дожди, грозы.

Ветер западный 4-9 м/с.