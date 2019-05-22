Розыск! Пропал мужчина, страдающий эпилепсией

15 июля 2015 в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка К.С. 1961 об оказании помощи и содействия в поиске ее сына гражданина Омуралиева Бактыбека Дуйшенбековича 02.09.1987 года рождения, который 15 мая 2015 года примерно в 23:00 часов вышел из дома сестры в микрорайоне "Учкун" г.Бишкек и не вернулся, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По настоящее время его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы черные имеет бороду, глаза черные средние, страдает эпилепсией.

Свидетелей и очевидцев просим сообщить по мледующим номерам телефонов: 102, 0553 102 387, 0703 222 622, 0702 498 888, 0772 847 336