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Вандалы растоптали "Хрупкое искусство" в Дубовом парке

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- ВБ
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Друзья, нам грустно сообщать, но в минувшую ночь инсталляцию "Хрупкое искусство" в Дубовом парке растоптали неизвестные люди, сообщается на аккаунте творческой OYOUM group.

"Интересно наблюдать, как с каждым годом люди прикладывают усилия для поднятия культуры, но всегда существует камень, который тянет нас вниз.

Многие люди, к сожалению, несерьёзно относятся к происходящему в стране. Над инсталляцией днями и ночами работали множество талантливых ребят, чтобы не только подарить интересную композицию городу, но также напомнить нам всем о хрупкости искусства.

По иронии судьбы, оно действительно оказалось хрупким.

Это отличный пример того, в каком беззащитном положении находится любое произведение, которое даже не несёт никакого провокационного характера. И если мы не защитим его, оно будет растоптано и уничтожено...как и эта инсталляция, напоминавшая нам о хрупком искусстве.

Мы, Команда #oyoumgroup и множество прекрасных профессионалов из разных сфер, помогавших с #ночьмузеевкыргызстан все 6 лет, ответственно заявляем, что это яркая вспышка для нас, и мы сильны в единстве!

Мы будем далее нести свет культуры и искусства в массы!

Кто с нами?", - заканчивается призывом сообщение.


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URL: https://www.vb.kg/378495
Теги:
вандализм, искусство, музей, Бишкек
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