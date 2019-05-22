Вандалы растоптали "Хрупкое искусство" в Дубовом парке

Друзья, нам грустно сообщать, но в минувшую ночь инсталляцию "Хрупкое искусство" в Дубовом парке растоптали неизвестные люди, сообщается на аккаунте творческой OYOUM group.
"Интересно наблюдать, как с каждым годом люди прикладывают усилия для поднятия культуры, но всегда существует камень, который тянет нас вниз.
Многие люди, к сожалению, несерьёзно относятся к происходящему в стране. Над инсталляцией днями и ночами работали множество талантливых ребят, чтобы не только подарить интересную композицию городу, но также напомнить нам всем о хрупкости искусства.
По иронии судьбы, оно действительно оказалось хрупким.
Это отличный пример того, в каком беззащитном положении находится любое произведение, которое даже не несёт никакого провокационного характера. И если мы не защитим его, оно будет растоптано и уничтожено...как и эта инсталляция, напоминавшая нам о хрупком искусстве.
Мы, Команда #oyoumgroup и множество прекрасных профессионалов из разных сфер, помогавших с #ночьмузеевкыргызстан все 6 лет, ответственно заявляем, что это яркая вспышка для нас, и мы сильны в единстве!
Мы будем далее нести свет культуры и искусства в массы!
Кто с нами?", - заканчивается призывом сообщение.