Розыск! После ссоры с мужем в Бишкеке пропала женщина

17 мая в УВД Свердловского района г.Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин Ш.Б. об оказании помощи и содействия в поиске его супруги гражданки Нураковой Зейнаб Исламбековой 04.02.1983 г.р. , которая 15 мая 2019 года примерно в 10:00 часов после ссоры со своим супругом возле Республиканского диагностического центра г.Бишкек ушла в неизвестном направлении и не вернулась, сообщает пресс-служба ГУВД г.Бишкек.

По настоящее время ее местонахождение неизвестно Приметы: рост 165-167 см, среднего телосложения, волосы черные лицо овальное. Была одета: красное платье, синие туфли.

Свидетелей и очевидцев просим сообщить по следующим номерам телефонов: 102, 0553 102 387, 0703 222 622, 0702 498 888, 0772 847 336