Хозяин "Супары" опроверг встречу Текебаева с Маевским

Адвокаты Омурбека Текебаева намерены вновь обратиться в Верховный суд с ходатайством рассмотреть дело лидера "Ата Мекена", но уже по вновь открывшимся обстоятельствам. Об этом редакции VB.KG сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, вновь открывшиеся обстоятельства подразумевают под собой те факты, которые существовали на стадии следствия, но не были известны суду.

- Если до этого Верховный суд рассматривал дело Текебаева по новым обстоятельствам, то здесь формулировка совершенно другая. Перед этим мы обратились с этими фактами в Генпрокуратуру, где после их изучения нам посоветовали обратиться в Верховный суд, который в случае отмены приговоров должен будет направить дело для разбирательства в суд первой инстанции, - сказала она.

Юрист пояснила, про какие вновь открывшиеся обстоятельства идет речь, которые, по ее словам, должны полностью доказать невиновность Текебаева.

- Первый вопрос, на который мы получили ответ, встречался ли на самом деле Леонид Маевский с Текебаевым 13 мая 2010 года в 306 кабинете Дома правительства, как говорится в приговоре суда. Если раньше мы от управделами президента не могли добиться ответа, то теперь мы получили точную информацию, что в тот период в этом кабинете работал первый заместитель председателя Временного правительства Алмазбек Атамбаев. Кроме этого, нами оспаривается факт пребывания Маевского в Бишкеке в тот день. В суде было представлено подтверждающее письмо от гостиницы "Хаят", в котором было указано имя некоего Леонида Борисовича Маевского, тогда как свидетелем в деле Текебаева является Леонид Станиславович Маевский. Паспортные данные тоже не совпадают, - утверждает Токтакунова.

Также другие документально подтвержденные факты, продолжила собеседница редакции, полностью опровергают обвинение.

- По версии следствия 13 мая Текебаев, Чотонов, Маевский, Модин и Маткеримов встречались в этнокомплексе "Супара" около 17 часов вечера. Однако утром того дня Чотонов, возглавлявший МЧС, вылетел в Ош на вертолете. Мы уже получили ответ из "Кыргызаэронавигации", что в момент встречи Чотонов был именно в Оше. Кроме того, сотовый оператор предоставил сведения о том, что Модин 13 мая 2010 года в 17.00 находился в центре Бишкека, а не в "Супаре". А, самое главное, сами хозяин ресторана официально подтверждает, что в тот день Текебаева не было в их заведении, - перечислила факты адвокат.

Вновь открывшимся обстоятельством является также участие в судебном процессе адвоката Эльмиры Чоноевой, которая вопреки воле Текебаева защищала его интересы в зале суда.

- Адвокатура Кыргызстана в прошлом году лишила лицензии Эльмиру Чоноеву на 2 года. Комиссия по этике Адвокатуры Кыргызстана вынесла решение в отношении Эльмиры Чоноевой после нашей жалобы. В решении указано, что адвокат Чоноева не ознакомилась с материалами апелляционной жалобы, и не ходатайствовала о предоставлении ей времени на ознакомление, тем самым действуя против интересов подсудимого. То есть в день приговора Текебаева лишили квалифицированной защиты. Это является нарушением закона, - добавила она.

Напомним, Омурбека Текебаева обвинили в том, что он взял взятку 1 миллионов долларов у российского бизнесмена Леонида Маевского за решение вопроса по сотовому оператору MegaCom.

Первомайский райсуд Бишкека осудил Омурбека Текебаева на 8 лет с конфискацией имущества и запретом занимать должность в течение пяти лет. Дуйшенкула Чотонова также приговорили к 8 годам тюрьмы с конфискацией имущества без права занимать госдолжности в течение трех лет. Вторая инстанция оставила это решение в силе, как и Верховный суд КР.