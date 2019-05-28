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Столичное кафе травит жильцов дома

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- ВБ
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Доброго времени!

Жалоба от жильцов По адресу Байтик Баатыра 1 и 1/4.

Дело в том, что невозможно открыть окна из-за вони табачных изделий, даже проходя мимо в горле начинает перешить. Название заведения "О2", расположено между двумя домами 1 и 1/4.

Просим соответствующие службы принять меры для того, чтобы установили вентиляцию (трубы) повыше согласно технике безопасности об охране окружающей среды, чтобы не травить здоровых людей/детей. Уже невозможно дальше терпеть.

Народную новость прислала Амина


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URL: https://www.vb.kg/378499
Теги:
Госсанэпиднадзор, кафе, экология, Бишкек, здоровье, Госэкотехинспекция
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