Столичное кафе травит жильцов дома

Доброго времени!

Жалоба от жильцов По адресу Байтик Баатыра 1 и 1/4.

Дело в том, что невозможно открыть окна из-за вони табачных изделий, даже проходя мимо в горле начинает перешить. Название заведения "О2", расположено между двумя домами 1 и 1/4.

Просим соответствующие службы принять меры для того, чтобы установили вентиляцию (трубы) повыше согласно технике безопасности об охране окружающей среды, чтобы не травить здоровых людей/детей. Уже невозможно дальше терпеть.

Народную новость прислала Амина