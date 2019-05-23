Казахстан открыл границу для овощей из Кыргызстана

С 22 мая 2019 года Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан снял запрет на ввоз в Республику Казахстан продовольственного и семенного картофеля, яблок и хурмы с территории Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, временные карантинные фитосанитарные меры были введены казахстанской стороной 19 февраля 2019 года.

Данное решение было принято по итогам подписанных 28 февраля 2019 года в городе Нур-Султан "Протокола по итогам встречи вице-премьер-министра Кыргызской Республики Жениша Разакова и заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Женис Махмудулы Касымбека" и Дорожной карты по вопросам карантинного фитосанитарного контроля.

Отмечается, что делегация Правительства Кыргызской Республики вылетела на переговоры в Республику Казахстан по поручению Премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя Абылгазиева.