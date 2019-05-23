Погода
$ 69.82 - 69.91
€ 77.72 - 78.37

Казахстан открыл границу для овощей из Кыргызстана

125  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 22 мая 2019 года Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан снял запрет на ввоз в Республику Казахстан продовольственного и семенного картофеля, яблок и хурмы с территории Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, временные карантинные фитосанитарные меры были введены казахстанской стороной 19 февраля 2019 года.

Данное решение было принято по итогам подписанных 28 февраля 2019 года в городе Нур-Султан "Протокола по итогам встречи вице-премьер-министра Кыргызской Республики Жениша Разакова и заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Женис Махмудулы Касымбека" и Дорожной карты по вопросам карантинного фитосанитарного контроля.

Отмечается, что делегация Правительства Кыргызской Республики вылетела на переговоры в Республику Казахстан по поручению Премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя Абылгазиева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378500
Теги:
Казахстан, правительство, сельское хозяйство, Кыргызстан, Мухамметкалый Абулгазиев, Жениш Разаков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  