Сын Райымбека Матраимова чествовал чемпионов мира по джиу-джитсу

В одном из столичных спортивных клубов прошло торжественное мероприятие, на котором встречали и чествовали победителей чемпионата мира по грэпплингу ( европейская модификация японской борьбы джиу-джитсу, - прим. ред.).

Руководство спортклуба наградило чемпионов мира по грэпплингу национальной одеждой и памятными подарками, которые вручали именитые спортсмены.

По словам тренера Шайлообека Атазова, воспитанники этого спортклуба взяли три золотые медали на чемпионате мира по грэпплингу, благодаря чему кыргызская сборная попала в десятку лучших команд в мире по джиу-джитсу.

- Кроме этого, мы сегодня наградили наших ребят, которые в Тайланде на чемпионате Азии по боксу взяли бронзовые медали. Им мы также вручили подарки и сказали напуственные слова. Профинансировал поездку и оплатил расходы за проживание президент нашего спортивного клуба EREM Райымбек Исмаилович Матраимов, за что мы ему очень благодарны. Он всегда поддерживает молодые таланты, - сказал он VB.KG.

Честь вручения подарков молодым боксерам дали малолетнему сыну экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова.