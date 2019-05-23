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Сын Райымбека Матраимова чествовал чемпионов мира по джиу-джитсу

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- Бакыт Стамов
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В одном из столичных спортивных клубов прошло торжественное мероприятие, на котором встречали и чествовали победителей чемпионата мира по грэпплингу ( европейская модификация японской борьбы джиу-джитсу, - прим. ред.).

Руководство спортклуба наградило чемпионов мира по грэпплингу национальной одеждой и памятными подарками, которые вручали именитые спортсмены.

По словам тренера Шайлообека Атазова, воспитанники этого спортклуба взяли три золотые медали на чемпионате мира по грэпплингу, благодаря чему кыргызская сборная попала в десятку лучших команд в мире по джиу-джитсу.

- Кроме этого, мы сегодня наградили наших ребят, которые в Тайланде на чемпионате Азии по боксу взяли бронзовые медали. Им мы также вручили подарки и сказали напуственные слова. Профинансировал поездку и оплатил расходы за проживание президент нашего спортивного клуба EREM Райымбек Исмаилович Матраимов, за что мы ему очень благодарны. Он всегда поддерживает молодые таланты, - сказал он VB.KG.

Честь вручения подарков молодым боксерам дали малолетнему сыну экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова.


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URL: https://www.vb.kg/378503
Теги:
награда, спорт, Тайланд, чемпионат мира, Бишкек, Кыргызстан, Раимбек Матраимов
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