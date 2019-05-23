Водитель директора ГАООСЛХ семь раз был в зарубежных поездках от ведомства

Водитель директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) семь раз побывал в "рабочих" заграничных поездках от ведомства. Об этом на заседании Жогорку Кенеша рассказал депутат Улугбек Ормонов. К слову, эта тема поднимается не впервые.

Народный избранник недоумевает, почему премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев терпит главу ГАООСЛХ Абдыкалыка Рустамова несмотря на то, что в ведомстве выявлены коррупционные схемы, а материалы дел еще месяц назад отправили в Генеральную прокуратуру.

- Аудит Счетной палаты показал, что более 15 млн сомов были использованы нерационально, незаконно использовали деньги Глобального экологического фонда. Как будто этого мало, Рустамов отправил своего водителя на совещание в Женеву. Этот же водитель семь раз был в заграничных служебных поездках, - сказал Улугбек Ормонов.

Депутат отметил, что водитель директора Агентства является внештатным сотрудником ведомства.

Отметим, ранее ГАООСЛХ уже отвечало на критику из-за путешествий водителей. По данным ведомства, водитель является помощником директора и по совместительству водителем. У него есть высшее образование в области экологии.

Отметим, Абдыкалык Рустамов уже несколько раз получал выговоры от главы правительства, но продолжает занимать свой пост уже более трех лет.