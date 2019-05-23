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Динару Сагинбаеву отпустили домой

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- Бакыт Стамов
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Экс-министра здравоохранения Динару Сагинбаеву отпустили под домашний арест. Такое решение вчера было принято Первомайским районным судом Бишкека. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе Верховного суда.

По данным пресс-службы, домашний арест назначен сроком до 26 июня 2019 года.

- Постановлением Первомайского районного суда Бишкека от 22 мая 2019 года было удовлетворено ходатайство прокурора Управления по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствия Генеральной прокуратуры КР. Суд принял во внимание положения норм статьи 118 УПК КР и в отношении подозреваемой Сагинбаевой применена мера пресечения в виде домашнего ареста по ее постоянному месту жительства, и она освобождена из-под стражи в зале суда, - пояснили в ВС.

Напомним, ранее сообщалось, что генпрокуратурой было возобновлено следствие по делу о незаконном освобождении кримавторитета Батукаева. После этого был задержан онколог Эмиль Макимбетов, которого подозревают в подделке документов.

Позже были задержаны экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, бывший советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев и экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.


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URL: https://www.vb.kg/378507
Теги:
Верховный суд, Первомайский район, суд, Бишкек, Кыргызстан, Динара Сагинбаева, Шамиль Атаханов, Азиз Батукаев
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Комментарии
Читатель Вечерки
23.05.2019, 14:15

Министр здравоохранения обязана отвечать за всех врачей Кыргызстана ?

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