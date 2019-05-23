Президент обрушился с критикой на чиновников, затягивающих "водный" вопрос

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 23 мая, принял участие в Форуме "Чистая Вода для регионов".

Ниже текст выступления Главы государства:

"Уважаемый сэр Сума Чакрабарти,

Уважаемые руководители международных финансовых институтов,

Уважаемые участники форума!

Обеспечение населенных пунктов нашей страны чистой питьевой водой – одно из основных направлений государственной политики.

За последние два года были сделаны решительные шаги в данном направлении.

Была принята Национальная стратегия развития Кыргызской Республики, где приоритетным направлением был определен вопрос обеспечения населения чистой питьевой водой.

В соответствии с этим, перед Правительством была поставлена задача до 2023 года на 100% обеспечить населенные пункты страны чистой питьевой водой.

На сегодняшний день в рамках проекта Таза суу при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, Евросоюза и Швейцарской Конфедерации в двадцати городах республики реализуются крупные проекты на сумму 11,2 млрд сомов.

Более 65 процентов данных средств предоставляются в виде гранта, а остальные – в виде кредита, сроком на 15 лет с низкими процентными ставками.

Кроме этого, с 2019 года планируется начать привлечение инвестиций со стороны ЕБРР, ЕС и Правительства Швейцарии не только для городов, но и для сельской местности.

Также в вопросе обеспечения сельской местности чистой питьевой водой нам оказывают поддержку и помощь

Всемирный банк,

Азиатский банк развития,

Европейский инвестиционный банк,

Исламский банк развития,

Саудовский фонд развития,

Катарский благотворительный фонд,

Фонды Ас-Сафа и Ас-Салам.

Недавно нашу страну посетили руководители "Благотворительного и гуманитарного фонда Шейх Заед бин Султан Аль Амери Нахаян" из Объединенных Арабских Эмиратов. Они также заявляют о своих намерениях внести вклад в решение проблемы с чистой водой.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую признательность присутствующим здесь:

Послу Евросоюза в Кыргызской Республике г-ну Эдуарду Ауэру,

Послу Швейцарской Конфедерации г-же Вероник Ульманн,

Главе Представительства Всемирного банка г-же Болормаа Амгаабазар,

Руководителю Представительства Азиатского банка развития г-же Кэндис Макдейган

не только за их вклад в развитие сектора чистой воды, но и других отраслей республики.

Уважаемые участники форума,

Чистая вода – это залог здоровья народа.

По данным Министерства здравоохранения, ежегодно в республике регистрируются около 30 тысяч случаев острых кишечных заболеваний.

А сколько незарегистрированных случаев?

Ежегодно в стране на борьбу с болезнями, которыми можно заразиться через питьевую воду, расходуется более 4,8 млрд. сомов.

Если бы нам удалось решить проблему обеспечения населенных пунктов чистой водой, мы могли бы избежать этих последствий.

Могли бы сэкономить эти средства и направить их на развитие.

Тяжело говорить о развитии экономики, туризма без решения вопроса с чистой водой на местах.

В прошлом году из нуждающихся в чистой питьевой воде 653 сел 25 были обеспечены чистой водой за счет республиканского бюджета и 17 – с помощью международных финансовых институтов.

В ближайшие пять лет будет проведена реабилитация систем водоснабжения в 24 городах и 248 селах республики.

Планируется строительство систем водоснабжения в 369 селах, где их прежде не было.

Для решения данного вопроса, помимо поддержки Международных финансовых институтов, предусмотрены средства и из республиканского бюджета.

Если в 2014 году для решения проблемы, связанной с чистой питьевой водой, из республиканского бюджета было выделено 25 млн сомов, то в 2018 году эта сумма была увеличена до 250 млн сомов.

Рассматривается возможность увеличения данной суммы до 500 млн сомов.

Уважаемые участники форума,

Для участия в работе настоящего Форума были приглашены главы областей, мэры городов и руководители водохозяйственных муниципальных предприятий.

Как я отметил, вопрос чистой воды является одним из приоритетных в Национальной стратегии.

Поэтому вопрос обеспечения каждого села чистой водой будет под моим личным контролем.

Все государственные органы, имеющие отношение к решению данного вопроса, должны взять на себя персональную ответственность за качество систем водоснабжения.

К сожалению, есть данные о том, что несмотря на предпринимаемые меры, в подготовке и реализации проектов в сфере чистой воды имеют место немало недочетов и недостатков.

Денежные средства должны быть использованы рационально и экономно, не допуская повторения ошибок и коррупционных проявлений, имевших место при реализации первого этапа проекта "Таза суу".

В рамках первой фазы проекта "Таза суу" была проведена проверка по 47 малым проектам. В результате по 18 из них материалы были переданы в Генеральную прокуратуру.

Одной из самых острых проблем в настоящее время остается сохранение систем водоснабжения, которые уже были построены и сданы в эксплуатацию.

Уважаемые приглашенные руководители!

Как показывает анализ, многие идеи, в том числе – перспективные инициативы доноров остаются нереализованными из-за нерасторопности центральных органов и местных властей.

Процесс от подготовки проектов и до ратификации кредитных и грантовых соглашений в Жогорку Кенеше зачастую затягивается на два, а то и на три года.

Есть факты, когда по некоторым городам эти сроки составляют даже четыре-пять лет.

Некоторые министерства и ведомства необоснованно затягивали сроки рассмотрения материалов по данному вопросу.

Кроме того, многие мэрии городов не осваивают своевременно средства, выделенные донорами, прикрываясь различными отговорками и пытаясь использовать их в качестве политического инструмента.

В качестве примера можно привести города Кара-Балта и Токмак Чуйской области.

Несмотря на то, что в этих городах еще в 2012-2015 годах были запущены проекты по чистой воде, они все еще не могут полноценно начать свою работу.

Органы местного самоуправления города Джалал-Абад необоснованно отклонили решение городского кенеша прошлого созыва.

Не принимая конкретного решения по вопросу, следует ли брать средства, выделяемые донорами, они на 8 месяцев затянули сроки привлечения инвестиций второго этапа.

А мэрия города Узген проявила халатность, не освоив до сегодняшнего дня ни одного сома из денежных средств в 11 млн евро, привлеченных в 2017 году.

Некоторые министерства и ведомства формально относятся к задаче привлечения инвестиций, не ищут пути ее решения, из-за чего и не могут ее выполнить.

К примеру, во время моего государственного визита в Китайскую Народную Республику в июне 2018 года был решен вопрос о предоставлении 100 млн. долларов США в виде гранта.

Но до сегодняшнего дня со стороны Министерства экономики не проводятся соответствующие действия по привлечению данных средств.

Также хотелось бы обратить внимание на ряд других проблемных вопросов.

Несмотря на усилия соответствующих государственных органов, до сих пор не урегулирована тарифная политика на чистую воду.

Городские и местные кенеши трансформировали этот вопрос в "местную" политику, не занимаясь реализацией тарифной политики, направленной на покрытие расходов по обеспечению системой водоснабжения и ее эксплуатации.

Нам всем известно, что несвоевременный сбор тарифов на воду негативно отразится на содержании системы водоснабжения и ее дальнейшем функционировании.

Как меня проинформировали, собираемость тарифов на воду по республике в среднем не превышает 80 процентов.

Если сохранится такое положение вещей и впредь, как мы сумеем сохранить систему водоснабжения?

Реформирование тарифов на питьевую воду должно стать одним из самых актуальных вопросов сегодняшнего дня!

В этом направлении полномочные представительства Правительства, районные государственные администрации, городские мэрии и айыл окмоту не сумели должным образом провести разъяснительные работы среди жителей населенных пунктов.

Жаль, что из-за такого отношения к задаче вышли из строя и перестали работать системы водоснабжения, построенные и введенные в эксплуатацию 3-5 лет тому назад.

Кроме этого, прикрываясь различными отговорками, Агентство по антимонопольному урегулированию формально подошло к рассмотрению и принятию решения в нормативно-правовом поле вопроса о тарифах.

Уважаемые руководители, присутствующие на этом форуме!

Для устранения вышеперечисленных недостатков поручаю постоянно держать в поле зрения следующие приоритетные вопросы:

Первое. Правительству следует провести решительные реформы в сфере менеджмента, тарифной политики, совершенствования законодательной базы по вопросам обеспечения сельской местности чистой питьевой водой.

Совместно с местными органами власти тщательно должен быть изучен вопрос создания муниципальных предприятий в каждом айыл окмоту вместо Сельских общественных объединений водопользователей.

Межмуниципальные предприятия, созданные совместно с айыл окмоту, могли бы вести работу как основной бенефициар всех привлеченных инвестиций.

Второе. В срочном порядке Агентство по антимонопольному регулированию совместно с Министерством экономики и Госархстроем с учетом интересов всех социальных слоев населения должны разработать тарифную политику на чистую воду.

В целях устранения вышеуказанных фактов в соответствующие законы должны быть внесены изменения и дополнения, связанные с повышением ответственности сторон, принявших участие в определении себестоимости тарифа на питьевую воду, в его утверждении.

Кроме этого, должны быть разработаны методические рекомендации и положения по установлению себестоимости тарифа на питьевую воду.

Третье. Необходимо повысить потенциал муниципальных предприятий Таза суу по выплате налогов за использование водных ресурсов.

Так как ставка бонуса за 1 тысячу кубометров чистой воды в сутки составляет 13 тысяч долларов США.

А ставка бонуса за 100 кубометров минеральной и термальной воды за сутки составляет 8 тысяч долларов США.

Следует отметить, что с 2009 года введен бонусный налог на недра.

Водоснабжающие учреждения (Водоканал, СООППВ и другие предприятия) пока не могут выплачивать налог из-за нехватки финансов.

К примеру, долг предприятия "Бишкекводоканал" по бонусам составляет примерно 255 млн сомов.

Поэтому Министерство экономики совместно с Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства должно заново рассмотреть этот вопрос и внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс по снижению ставок налоговых сборов по бонусу и роялти для водоснабжающих предприятий.

Четвертое. Хотел бы особо остановиться на вопросах изменения климата и дополнительном инвестиционном источнике.

Вопросы изменения климата, дефицита водных ресурсов, роста численности населения, демографические изменения и урбанизации могут создать сложности в обеспечении чистой водой.

Согласно прогнозам международных институтов, к 2025 году практически половина населения мира будет вынуждена жить на территориях, где будет ощущаться нехватка чистой воды.

В связи с этим, международное сообщество подписало Парижское соглашение и были созданы специальные климатические фонды для совместного решения этих проблем.

Данные фонды предоставляют дешевые и грантовые средства, которые расходуются на мероприятия, направленные на адаптацию к изменению климата и исключению экологического вреда.

К примеру, соседний Казахстан из средств этих фондов уже привлек около 1,5 млрд долларов, Таджикистан - 328 млн долларов, Узбекистан - 50,0 млн долларов.

К сожалению, в Кыргызстане работа по данному направлению ведется крайне неудовлетворительно.

Ответственное за это направление Агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству работает крайне плохо.

Мы могли бы из средств подобных фондов привлечь инвестиции в проекты по защите ресурсов чистой воды и обеспечению чистой водой.

Уверен, что теперь Центр климатического финансирования при Правительстве возьмет на себя функции по координированию и будет вести полноценную работу в данной сфере.

Пятое. Во время строительства систем водоснабжения необходимо использовать новые инновационные, современные технологии, отвечающие требованиям сегодняшних реалий.

В целях уменьшения необоснованных потерь чистой воды необходимо устанавливать умные счетчики использования воды и другие приборы.

Поэтому Госстрой обязан в срочном порядке разработать Нормы и положения строительства, направленные на урегулирование объемов воды на каждого человека, уменьшение расходов на строительство.

Уважаемые представители местных органов власти!

Мы все обязаны изменить свое отношение к использованию чистой воды, пользоваться ею рационально и экономно.

Полномочные представители Правительства в областях, районные администрации и айыл окмоту должны и сами привлекать инвестиции.

Также вам необходимо усилить меры по решению вопроса обеспечения чистой водой жителей села из внебюджетных фондов и других источников.

Водопроводы, построенные государством и введенные в эксплуатацию, к сожалению, не везде должным образом используются местным сообществом, не проводится на должном уровне их техническое обслуживание.

Местная власть спустя рукава относится к данному вопросу и, из-за отсутствия должного контроля, системы водоснабжения вместо положенных 50-60 лет сроков службы функционируют всего 5-6 лет.

Такое положение вещей следует немедленно и кардинально изменить.

Уважаемые участники форума,

Уверен, что на сегодняшнем форуме будет обсужден вопрос обеспечения жителей регионов чистой водой, будут ответы на вопросы, каким образом следует ввести инновационные технологии и качественное управление и определены основные направления развития.

Пользуясь случаем, еще раз выражаю признательность нашим партнерам – донорам.

Спасибо большое вам, уважаемые партнеры!

Желаю успехов работе форума, участникам – крепкого здоровья и благополучия!

Пусть в нашей стране будет мир, стабильность и развитие!

Пусть Всевышний оберегает наш Кыргызстан и на нашей благодатной земле всегда царят мир, согласие и благоденствие!"