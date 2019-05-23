Видео, как за вымогательство задержали сотрудницу Центра образования

21 мая 2019 года ГКНБ КР в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий с поличным задержана ответственный сотрудник Центра образования Октябрьского района г.Бишкек Г.З. при получении ранее вымогаемых денежных средств в размере 15 000 сом.

Установлено, задержанная вымогала денежные средства у представителя фирмы подрядчика для положительного решения вопроса финансирования, состоявшегося тендера.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признаку преступления, предусмотренного ст.326 (вымогательство) УК КР.

Задержанная водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.