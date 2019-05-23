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Внимание, штормовое! Сильный ветер и ливни!

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- ВБ
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25-26 мая в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода: на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в отдельных предгорных и горных районах возможен град. В предгорных и горных районах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей и по востоку Иссык-Кульской области осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областей с усилением до 15-20 м/с. Незначительное понижение температуры воздуха, сообщает пресс-служба МЧС КР.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

25-26 мая в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями в предгорных и горных районах республики возможны селевые явления.


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URL: https://www.vb.kg/378515
Теги:
МЧС, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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