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ЕБРР готов увеличить сумму инвестиций в Кыргызстан

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 23 мая, встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти.

Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества по реализации проектов развития, в том числе по модернизации и строительству водохозяйственных объектов и расширению ирригационных сетей по всей стране. Также обсуждена возможность оказания технической поддержки в рамках политики развития регионов.

Глава государства отметил активную роль ЕБРР в реализации различных инфраструктурных проектов в стране и выразил благодарность за оказываемое содействие.

"Деятельность Банка способствует росту уровня благосостояния граждан. Совместными усилиями реализуются проекты в сфере энергетики, обеспечения чистой питьевой водой, поддержки частных предприятий, укрепления финансового сектора страны. В рамках Нацстратегии развития страны до 2040 года планируется реализовать 249 инвестиционных проектов на сумму 20 млрд долларов. Сократить уровень безработицы и миграции", - подчеркнул Глава государства.

Он отметил важность и нужность для страны Форума "Чистая Вода для регионов", который состоялся сегодня в г. Бишкек с участием Сооронбая Жээнбекова и Сумы Чакрабарти.

"Обеспечение страны чистой водой является приоритетным направлением моей программы. В ближайшие 5 лет мы обеспечим все регионы страны чистой водой. Конечно же, неоценима помощь Банка в реализации этих проектов", - сказал Президент Сооронбай Жээнбеков, выразив готовность к укреплению сотрудничества и определению новых приоритетных направлений взаимодействия.

Президент ЕБРР Сума Чакрабарти выразил готовность Банка поддерживать проекты в Кыргызстане и увеличить сумму инвестиций.

"В Кыргызстане сделано многое для развития и улучшения жизни населения. Значительно улучшен инвестиционный климат в стране. Мы поддержали около 200 проектов на сумму 800 млн долларов. Ежегодно ЕБРР выделяет около 15 млн евро на поддержку проектов в Кыргызстане, но готов увеличить инвестиции до 100 млн евро в год. Мы поддерживаем ваши приоритетные направления по водоснабжению, ирригации, сельскому хозяйству, энергетике, горнорудной промышленности и так далее", - подчеркнул Сума Чакрабарти.


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URL: https://www.vb.kg/378516
Теги:
ЕБРР, инвестиции, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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