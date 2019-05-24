Погода
$ 69.79 - 69.91
€ 77.72 - 78.57

"Последний звонок". Родителей попросили быть внимательнее к своим детям

100  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Личный состав Главного управления внутренних дел города Бишкек в период торжественных школьных мероприятий посвященных "Последнему звонку" и для обеспечения общественной безопасности граждан и детей переходит на усиленный режим несения службы с 25 по 26 мая 2019 года.

Столичные милиционеры в количестве более 600 сотрудников будут обеспечивать безопасность общественного порядка по всем школьным учреждениям города, помимо этого, выставляются пешие и мобильные патрули в торговых центрах и комплексах, парковых и развлекательных зонах, где намечается скопление выпускников школ.

ГУВД г.Бишкек обращается к родителям и законным представителям быть более внимательными к своим детям и провести с ними пояснительно-разъяснительные беседы о недопустимости правонарушений во время празднования "Последнего звонка".

В случае потери детей либо возникшей угрозы безопасности школьникам, незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение столичной милиции либо звоните по номеру 102.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378521
Теги:
ГУВД, Бишкек, Последний звонок
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  