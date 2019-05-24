"Последний звонок". Родителей попросили быть внимательнее к своим детям

Личный состав Главного управления внутренних дел города Бишкек в период торжественных школьных мероприятий посвященных "Последнему звонку" и для обеспечения общественной безопасности граждан и детей переходит на усиленный режим несения службы с 25 по 26 мая 2019 года.

Столичные милиционеры в количестве более 600 сотрудников будут обеспечивать безопасность общественного порядка по всем школьным учреждениям города, помимо этого, выставляются пешие и мобильные патрули в торговых центрах и комплексах, парковых и развлекательных зонах, где намечается скопление выпускников школ.

ГУВД г.Бишкек обращается к родителям и законным представителям быть более внимательными к своим детям и провести с ними пояснительно-разъяснительные беседы о недопустимости правонарушений во время празднования "Последнего звонка".

В случае потери детей либо возникшей угрозы безопасности школьникам, незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение столичной милиции либо звоните по номеру 102.