В ГКНБ назвали заявление сторонников Атамбаева провокационным

И не кажется ли теперь все это странным,когда две провокационные вещи происходят в один день, тем более с самого
раннего утра? Очевидно, что да. Поэтому провокация с жучками в розетке является
очередной выдумкой идеолога экс-президента Фарида Ниязова, на помощь которому
были призваны Равшан Жээнбеков и Рита Карасартова, подначивающие теперь сброшенную
небылицу с жучками высокопарными словами о необходимости реформы в ГКНБ в
другой части города. Если вспомнить, то и раньше режим Атамбаева был замечен в
подобных провокациях, когда под стол НПОшникам был подложен диктофон, во время
выборов сливался активно компромат на кандидатов от конкурирующих партий и все
6 лет правления появлялись различные “гейты”, сливы видео-компромата и другихразговоров.Поэтому не стоит доверять СДПК, Атамбаеву,Ниязову, Мусакееву, которые только хотят отвлечь внимание общественности от
уголовных дел по Батукаеву, Дача СУ и остальным делам, чтобы в итоге избежать
ответственности. А компетентным органам стоит проверить эти заявления и
привлечь интриганов к ответственности.