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В ГКНБ назвали заявление сторонников Атамбаева провокационным

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- Бакыт Стамов
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В кабинете экс-президента Алмазбека Атамбаева была пресечена попытка установки прослушивающего устройства. Об этом редакции VB.KG сообщила официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева, прислав соотвествующее видео.

По ее словам, представителя "Форума" завербовал человек, который представился сотрудником ГКНБ.

- Он передал два "жучка" для установки в кабинетах Алмазбека Атамбаева и Фарида Ниязова. Однако операция провалилась, так как наш сотрудник сразу доложил об этом факте службе безопасности экс-президента. . Сегодня мы по этому поводу сделаем официальное заявление, - пояснила она.

На кадрах видно, как экс-глава Девятого управления Дамир Мусакеев представляет этого сотрудника "Форума", которого, по их словам, пытались завербовать отечественные спецслужбы. При этом лицо у него скрыто от зрителей затемнением.

Вначале этот сотрудник рассказывает, как за ним следили и потом принудили его взять прослушки для установки в кабинетах Атамбаева и Ниязова, но он, по его словам, и не собирался предавать свое руководство, так как сам является членом СДПК.

В заключение он продемонстрировал, где именно были спрятаны прослушивающие устройства, которые оказались в электрических удлинителях.

В ГКНБ, куда редакция VB.KG обратилась за информацией ответили, что заявление представителей СДПК является провокационным.

"ГКНБ КР официально заявляет, что якобы сотрудник Госкомитета заставил представителя "Форума" поставить прослушивающее устройство в кабинетах А.Атамбаева и Ф.Ниязова, не соответствует действительности. Отдельные политические деятели в целях самопиара, придания собственной значимости, выдвигают необоснованные обвинения в адрес спецслужб КР. В связи с этим, ГКНБ КР призывает сограждан воздержаться от тенденциозных и необоснованных высказываний в СМИ. Также представители "Форума" вправе обратиться в соответствующие органы для выяснения всех обстоятельств, в свою очередь, ГКНБ готов оказать в этом содействие", - сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.


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URL: https://www.vb.kg/378524
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, ГКНБ, СДПК, прослушка, форум, Бишкек, Кыргызстан, скандал, Дамир Мусакеев
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Комментарии
Мээрим Асанова
24.05.2019, 12:40

И не кажется ли теперь все это странным,когда две провокационные вещи происходят в один день, тем более с самого

раннего утра? Очевидно, что да. Поэтому провокация с жучками в розетке является

очередной выдумкой идеолога экс-президента Фарида Ниязова, на помощь которому

были призваны Равшан Жээнбеков и Рита Карасартова, подначивающие теперь сброшенную

небылицу с жучками высокопарными словами о необходимости реформы в ГКНБ в

другой части города. Если вспомнить, то и раньше режим Атамбаева был замечен в

подобных провокациях, когда под стол НПОшникам был подложен диктофон, во время

выборов сливался активно компромат на кандидатов от конкурирующих партий и все

6 лет правления появлялись различные “гейты”, сливы видео-компромата и другихразговоров.Поэтому не стоит доверять СДПК, Атамбаеву,Ниязову, Мусакееву, которые только хотят отвлечь внимание общественности от

уголовных дел по Батукаеву, Дача СУ и остальным делам, чтобы в итоге избежать

ответственности. А компетентным органам стоит проверить эти заявления и

привлечь интриганов к ответственности. 

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Айдын Мукашев
24.05.2019, 12:41

Касаемо Дамира Мусакеева, то тут стоитнапомнить, что и он является фигурантом двух уголовных дел. Первое дело касается

незаконной выдаче квартир в бытность его главой 9-ки, а второе по незаконному

обогащению, в рамках которого выяснилось, что Мусакеев приобрел в период с

2010  по 2018 годы большое число недвижимого

имущества. Но в декларации Мусакеев не указал это, что автоматически указывает

на незаконное обогащение.

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Айба
24.05.2019, 12:42

При всей четкой и спланированной операции«Форума» по компрометации действующей власти и спецслужбы страны становится

очевидным, что это было всего на всего очередной попыткой команды Атамбаева отвести

взгляд общественности от уголовных дел, возобновленных в последние месяцы и нити

которых тянутся к экс-президенту КР Алмазбеку Атамбаеву и его окружению. Дело в том, что быловозобновлено расследование по незаконном освобождению кримавторитета Азиза Батукаева в 2013году. В результате, за короткий срок были арестованы два врача, экс-министр

здравоохранения Д,Сагинбаева и  экс-вице-премьер-министр КР Шамиль

Атаханов. Кроме этого, возобновлено расследование по авиакатастрофе на Дача Су.

Следы по обоим делам ведут к Алмазбеку Атамбаеву. Также уже заканчиваются

судебные разбирательства и следствие по другим возбужденным делам, таким как

модернизация ТЭЦ Бишкека, где было украдено 111 млн. долл.США, реконструкция

Исторического музея, строительство ипподрома в Чолпон-Ате. К глубокому

сожалению и здесь были урадены деньги и нити ведут к бывшему президенту страны

и его окружению. Всплывают и другие факты, которые пока не спешит оглашать

Генпрокуратура и правоохранительные органы в интересах следствия. 

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Бек
24.05.2019, 12:45

замашки Атамбаева не пройдут прото так

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123
24.05.2019, 12:46

очередная сказка сказочного шизофреника. 

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Гена
24.05.2019, 12:47

Действительно это провокация, кто поверит в такое. Сочинили на ходу. Атамбаеву следует примириться и дальше продолжать сольную карьеру.

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Сыймык
24.05.2019, 12:49

Атамбаев еще наверное не понял,что и без прослушки народ уже знает какой  он предатель, продался дело Батукаева , дело крушения самолёта 

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Айдар
24.05.2019, 12:58

Ей богу клоунадо, устроенная Ашой, Фаридом и выполненная Качком Мусакеевым. Кто вам поверить? ваш конец близок,это вы кожей своей чувствуете, вот и пытаетесь обелить себя перед общественностью. За все ответите...

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ainura bekjanova
24.05.2019, 13:11
Карма: +61
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 92
Минусов: 31
Комментариев: 79

Хорошо, что бывший чекист работает с эксом, он работу своих  коллег за версту чует. Жаль, что предателей слишком много стало, либо запугали, что вполне возможно.

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Толгонай
24.05.2019, 13:13

ну конечно это прокол! сейчас гкнб и власть будет писать, что все это не правда и они такие хорошие, а экс врун. просто когда набирали сотрудников, то набрали баранов через связи

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