В Бишкеке "гаишник" сбил девушку-пешехода

Пользователь Facebook Асылай Иманова рассказала, что накануне, примерно в 12:20 дня на улице Киевской (между Логвиненко и Панфилова), паркуясь задним ходом ее меня инспектор ГАИ (ГУОБДД) на своем личном авто.

"Скорость была очень маленькая, соответственно, удар был незначительный. Но сам факт того, что инспектор средь бела дня совершает наезд, это немного шокирует. Удар пришелся по икрам, ноги и спине, такой шлепок (ушиба нет, слава Богу, но все же). После удара даже не соизволил остановиться и выйти, а, напротив, дальше дал назад. Представляете, это я, будучи взрослым человеком, попала в такую ситуацию, хотя машина легковая и не высокая (если говорить о слепой зоне видимости), а если был бы ребенок-школьник?!

Была в лёгком шоке (но не каждый же день сбивают), подошла к водителю, предяявила, а он в ответ "сен озун мага сузулуп алып калпеле наезжать этпечи!" (еще с таким тоном тип, отцепись, шавка). Это просто свинство! Нужно, оказывается, обязательно показывать объектив камеры, чтоб по-человечески хотяыб извинились перед тобой... После того, что я стояла мин 8, доказывала, что он задел меня, показывая на испачканную одежду от его машины. Да, я знаю, доля моей вины тоже есть, стояла там, где нельзя. Так как сильно спешила на мед.процедуры и ждала машину. Но правила для всех едины, НУЖНО СМОТРЕТЬ В ЗЕРКАЛА. Если тонировка мешает видеть в зеркале заднего вида взрослого человек, то нужно ее снять. Или пойти к окулисту, т.к. вождение вот в таком состоянии - это далеко не норма. Ну и какой же пример офицера, который даже оказывается может не заметить, что у него под колесами человек или мусор, один фиг закон на его стороне.

Пусть общественность знает героя моего испорченного дня и потрепанных нервов (ибо трясло меня целый день) - Табалдиев Мырсабек Батырбекич, это его ФИО по удостоверению", - написала Асылай.

Она выразила надежду, что пост все же дойдет до внимания ответственных, которые хотя бы проведут работы с этим инспектором.