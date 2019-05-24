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В Бишкеке "гаишник" сбил девушку-пешехода

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- ВБ
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Пользователь Facebook Асылай Иманова рассказала, что накануне, примерно в 12:20 дня на улице Киевской (между Логвиненко и Панфилова), паркуясь задним ходом ее меня инспектор ГАИ (ГУОБДД) на своем личном авто.

"Скорость была очень маленькая, соответственно, удар был незначительный. Но сам факт того, что инспектор средь бела дня совершает наезд, это немного шокирует. Удар пришелся по икрам, ноги и спине, такой шлепок (ушиба нет, слава Богу, но все же). После удара даже не соизволил остановиться и выйти, а, напротив, дальше дал назад. Представляете, это я, будучи взрослым человеком, попала в такую ситуацию, хотя машина легковая и не высокая (если говорить о слепой зоне видимости), а если был бы ребенок-школьник?!

Была в лёгком шоке (но не каждый же день сбивают), подошла к водителю, предяявила, а он в ответ "сен озун мага сузулуп алып калпеле наезжать этпечи!" (еще с таким тоном тип, отцепись, шавка). Это просто свинство! Нужно, оказывается, обязательно показывать объектив камеры, чтоб по-человечески хотяыб извинились перед тобой... После того, что я стояла мин 8, доказывала, что он задел меня, показывая на испачканную одежду от его машины. Да, я знаю, доля моей вины тоже есть, стояла там, где нельзя. Так как сильно спешила на мед.процедуры и ждала машину. Но правила для всех едины, НУЖНО СМОТРЕТЬ В ЗЕРКАЛА. Если тонировка мешает видеть в зеркале заднего вида взрослого человек, то нужно ее снять. Или пойти к окулисту, т.к. вождение вот в таком состоянии - это далеко не норма. Ну и какой же пример офицера, который даже оказывается может не заметить, что у него под колесами человек или мусор, один фиг закон на его стороне.

Пусть общественность знает героя моего испорченного дня и потрепанных нервов (ибо трясло меня целый день) - Табалдиев Мырсабек Батырбекич, это его ФИО по удостоверению", - написала Асылай.

Она выразила надежду, что пост все же дойдет до внимания ответственных, которые хотя бы проведут работы с этим инспектором.


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URL: https://www.vb.kg/378527
Теги:
ДТП, наезд, социальные сети, Бишкек, ГУОБДД, конфликт с сотрудником ГУОБДД
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Комментарии
Frunze Citizen
24.05.2019, 11:02
Карма: +58
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 71
Минусов: 13
Комментариев: 38

Это уровень ГАИшников-мырков ! 

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Медер
24.05.2019, 11:13

А что эта крикливая девушка делала на проезжей части? Пешеходы должны ходить по тротуару

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Маи
24.05.2019, 11:24

Не стой под стрелой

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Кент
24.05.2019, 11:29

Баардыгыбызга Аллам сабыр бер.

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Чынгыз
24.05.2019, 11:33

Медер

Посадка, высадка пассажиров не запрещена.

Ждала машину.

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Нур
24.05.2019, 11:45

Вы заметьте, как он просит высокомерно прощения (действительно на получи и иди отсюда) . Вот это наша милиция, где должны стоять за нашу безопасность , а они наоборот сами пример подают, и за людей не считают. А если на этом месте была бы его дочь, или мать, как бы он себя повёл, извинениями точно бы не отпустил. Хамье, морду отъедает , деньги из кармана вылезают уже, раз так чувствует себя безнаказанно.

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Лунара
24.05.2019, 12:46

Любая сдача назад (двигание своей автомашины задитним ходом) должна сопровождаться убе5ждением, что там никого нет! Независимо от того, правильно там стоит пешеходми ил неправильно! Отсюда, вина этого ГАИшника очевидна!  А еще такой язык... Любые претензии можно выразить другими словами и другим методжом.. Но этот подонок, видать, правильным человеческим манерам не научен дома, а также не научен "правильнмы манерам" на службе от своих начальников, у которых там своя "атмосфера отношений"! По лицу этого ГАИшника видно же, что у него УРОВЕНь вообще, и мышления НИЗКИЙ!... Что с него взять то?!..

Я однажды стала случайной свидетелельницей, когда в соседнем здании от ГУОБДД МВД КР здании, что на ул Анкара в сторону Аламедина-1 стояла у лестницы на 2 этаж, где рядовой сотрудник ГУОБДД спорил с каким-то офиц2ером 9то ли капитан то ли подполковник) о деньгах! Рядовой убеждал, что принес все деньги.. А тот что-то мямлил, типа, где еще, в чем дело?!..

Они меня увидели, и тихо ушли в другую сторону здания, пряча лица..

А выговорите этот ГАИшник там чего-то стоит..

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Читатель Вечерки
24.05.2019, 13:13

Не мужик, а зажравшийся гаишник. Мог бы выйти, попросить по-человечески прощения. Но он воображает себя  Хозяином дорог, поэтому плевать хотел на какую-то девушку.

Увольнять надо таких, чтобы не позорили лицо нашей доблестной милиции.

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Егор
24.05.2019, 13:23

У меня знакомый был давно уже, сдавал задним ходом и также сбил двух женщин, извинился, отвёз куда им нужно было, а вечером к нему домой приехали сотрудники одели наручники и увезли, оказывается эти женщины написали заявление на него, посадить не посадили конечно, но очень долго он ходил то туда то туда, пока дело не закрыли. Надо писать, жаловаться, пусть принимают меры, и хоть ничего ему не будет, пусть бегает перед начальством оправдывается, неприятности будет иметь, может план повысят, а может отпуск перенесут

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