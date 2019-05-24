На правозащитников и адвокатов напали "молодые патриоты" Кыргызстана

С 21 по 23 мая в этно омплексе "Супара" коалиция против пыток в Кыргызстане проводила очередную рабочую встречу юристов и адвокатов с известными международными экспертами Каринной Москаленко и Оксаной Преображенской. Встреча была посвящена обсуждению вопросов, связанных с актуальными практиками рассмотрения дел по пыткам на национальном и международном уровнях, а также использования потенциала адвокатов в уголовном процессе в связи с изменениями в законодательстве, сообщают представители Коалиции.

Но 23 мая неизвестные 9 человек, с видеокамерами и диктофонами ворвались в конференц-зал, где проходила рабочая встреча и, в агрессивной форме потребовали прекратить работу, считая ее вмешательством во внутренние дела Кыргызстана. Данные лица представились членами Молодежного патриотического движения Кыргызстана, высказывали мнения, что западные страны и финансируемые ими международные организации хотят искусственно расшатать мир в Кыргызстане.

В результате диалога экспертов путём разъяснения целей и задач проводимой рабочей встречи, ими было высказано мнение, что они получили недостоверную информацию по мероприятию.

Все происходящее было зафиксировано участниками на видеокамеры. Видеозаписи вместе с заявлением по факту хулиганства и вмешательства в адвокатскую деятельность со стороны неизвестных лиц направлено и зарегистрировано в Аламединском ОВД.

Необходимо отметить, что по имеющейся информации от участников рабочей встречи, в этнокомплексе "Супара", этими же людьми ранее была предпринята аналогичная провокационная попытка вмешательства в процесс обучения.

Коалиция против пыток в Кыргызстане считает, что это была намеренная, атака со стороны неизвестных лиц, которая преследовала цель запугивания и давления на гражданское общество и требует тщательного и эффективного расследования этого инцидента.

Мы считаем, что деятельность этой вигилантской группы активистов осуществляется вне правового поля и свидетельствует о присвоении себе контрольных и судебных функций государства.

Если в нынешней обстановке запугивания и нападения на правозащитников будут позволены остаться безнаказанным в данной провокации, это лишь будет сигналом о том, что активисты и другие люди могут быть подвергнуты атакам без последствий и может явиться неспособностью властей выполнить свои обязательства по обеспечению безопасных и благоприятных условий для защитников прав человека.

Коалиция против пыток в Кыргызской Республике представляет собой объединение неправительственных организаций, гражданских активистов и их сторонников, объединенных целью предупреждения и борьбы с пытками и жестоким обращением в Кыргызской Республике.

В настоящее время в Коалицию против пыток входят 17 неправительственных организаций (АНПО "Эдвокаси центр по правам человека", ОО "Лига защитников прав ребенка", ОО "Союз Единения", ОПЗО "Справедливость", ОФ "Войс оф фридом", ОФ "Голос Свободы", ОФ "Кылым Шамы", ОФ "Луч Соломона", ОФ "Лигал просперити", Социально-правовой спектр "Спектр", ОФ "Центр содействия международной защите", ОФ "Акцент", ОФ "Защитник прав и свобод человека", ОФ "Центр защиты общественных интересов", ОО "Центрально-Азиатский альянс против зависимости", ОФ "Позитивный диалог", ОФ "Правовая инициатива Бишкек", Арсен Амбарян, Нуридин Нураков).