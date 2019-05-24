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Ребята из Кыргызстана примут участие в V Всемирных играх соотечественников

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- ВБ
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С 31 мая по 6 июня 2019 г. в Ханты-Мансийске пройдут V юбилейные Всемирные игры юных соотечественников. Организаторами игр выступают Министерство спорта Российской Федерации, Россотрудничество, Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа и Всероссийская федерацией школьного спорта. В играх примут участие юные спортсмены более чем из 60 стран мира.

В программу Игр войдут соревнования по следующим видам спорта: баскетбол 3х3 (юноши), волейбол (команды из юношей и девушек), мини-футбол (юноши), настольный теннис (юноши и девушки), плавание (юноши и девушки), шахматы (юноши и девушки), художественная гимнастика (девушки). Дополнительно планируется проведение конкурса "Визитная карточка" и конкурсной программы "Диалоги на русском языке".

В качестве почетных гостей в столицу Югры планируют приехать выдающиеся спортсмены прошлых лет. Среди них трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина, трехкратный победитель Олимпийских игр и девятикратный чемпион мира, борец классического стиля Александр Карелин, двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов, чемпион мира по боксу Николай Валуев, трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и другие прославленные спортсмены.

Кыргызскую Республику на Всемирных играх юных соотечественников представит команда из юных шахматистов, футболистов и пловцов.

По результатам предыдущих четырех игр, которые проходили в Сочи и Казани, в копилке юных спортсменов из Кыргызстана 4 золотые, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и победа в конкурсе "Визитная карточка".

За выступлениями юных спортсменов из Кыргызстана можно будет следить на сайте Российского центра науки и культуры в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/378532
Теги:
Россия, соотечественники, спорт, Кыргызстан
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