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Миграция - основной канал внедрения боевиков-террористов в страны СНГ

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- ВБ
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20 и 21 мая 2019 года в г.Душанбе (Республика Таджикистан) состоялось 46-е заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств-участников СНГ, на котором приняли участие делегации компетентных органов Кыргызской Республики, Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, а также делегации международных организаций - АТЦ СНГ и Исполнительного комитета СНГ.

На заседании были рассмотрены вопросы о взаимодействии органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ в разработке каналов миграции, как основного направления внедрения боевиков-террористов в страны Содружества, о выявлении и пресечении каналов незаконного экспорта продукции военного назначения и товаров двойного применения, а также продукции, подпадающей под санкционные категории, в рамках резолюций ООН, о противодействии распространения салафитской идеологии, в том числе, ее пропаганды в сети Интернет, а также о влиянии религиозного экстремизма на оперативную обстановку в государствах - участниках СНГ и мерах по противодействию распространения данной угрозы на пространстве стран Содружества.

Кроме того, состоялось заседание Комиссии по научно-техническому сотрудничеству, Комиссии по информационной безопасности, Координационного совета и Технического комитета Объединенного банка данных органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ по борьбе с организованной преступностью.


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URL: https://www.vb.kg/378533
Теги:
ГКНБ, миграция, СНГ, экстремизм, терроризм
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