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Попрошайки на дорогах плевать хотели на милицию?

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- Бакыт Стамов
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Представитель руководства ведомства признался, что одни они не могут справиться с попрошайками. По его словам, необходимо задействовать все МВД

Житель Бишкека Рустам Нарматов возмутился действиями сотрудников ГУОБДД МВД КР. В частности, он выразил недовольство тем, что они не убирают с дорог попрошаек, которые, по его словам, создают аварийную ситуацию. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети.

Мужчина стал свидетелем ситуации, когда сотрудники ГУОБДД, службу которой он по старинке называет ДПС, проигнорировали инвалида на коляске, который находился на проезжей части.

"Мой пост про ДПСников. Я так понимаю, что в одну из главных задач этой службы входит предупреждение аварий на дорогах. Сегодня проезжая перекресток Жукеева-Пудовкина- Ахунбаева, вижу на проезжей части попрошаек. Один из них, инвалид скорее всего, сидит в коляске, другой, видимо здоровый детина, ей управляет. Утро, час пик, пробка стоит метров 100. Может случиться так, что инвалидов станет больше, а какой-то водитель просто попадет на "бабло". Потому что в нашей стране в любом случае виноват водитель, даже если человек сам кинется под колеса автомобиля. За перекрестком стоят сотрудники ДПС и, конечно, их все внимание на нарушителей водителей. Я не поленился, остановил машину, подошел к ДПСникам и сделал им замечание.

В ответ достали свои телефоны, начали меня снимать на камеры, да ещё и обвинять меня в том, что я не пропустил пешехода.

Я им указал на свою камеру, установленную в автомобиле, после чего их пыл остыл.

Так к чему я... Никто из них не сдвинулся с места, чтобы исправить ситуацию на дороге и сделать движение безопасным. Безопасный город, это не только камеры, установленные на перекрестке, но и слаженная и грамотная работа сотрудников ДПС. Руководители и командиры службы ДПС, примите меры и объясните, а лучше научите их работать на благо страны, а не на свой карман", - обратился он к руководству ГУОБДД.

Действительно, должны ли сотрудники ГУОБДД убирать с дорог попрошаек, которые на самом деле создают аварийную ситуацию? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала руководству ведомства, представитель которой пояснил, что сотрудники ГУОБДД в любом случае должны обеспечивать безопасность дорожного движения, и если попрошайка создает аварийную ситуацию, то они должны реагировать.

- Ситуация не простая. С одной стороны, мы их убираем, а через полчаса они обратно лезут на проезжую часть. Ведь других источников заработка у них нет. Раз их уберем, второй, и куда их потом направлять? Этим вопросом должно заниматься все МВД. К примеру, в таких случаях необходимо подключать участковых инспекторов милиции. В целом, в этом направлении мы ведем совместную работу, - сказали в ГУОБДД.


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URL: https://www.vb.kg/378534
Теги:
дороги, социальные сети, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД, попрошайки, МВД
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