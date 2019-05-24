Олег Панкратов: на меня никто не давил

Министр экономики Олег Панкратов подал прошение об отставке.

По его словам, причиной его решения стала многочисленная критика в его адрес

- Слишком много критики за последнее время поступает в адрес министерства. Значит, мы не дорабатывали где-то. Нужно как-то реагировать, и я принял такое решение, - сказал Олег Михайлович.

Также он заявил, что со стороны руководства не было никакого давления, и что решение он принял самостоятельно.

Напомним, Олег Панкратов занимал пост министра экономики с 2018 года.