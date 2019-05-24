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Олег Панкратов: на меня никто не давил

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- Бакыт Стамов
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Министр экономики Олег Панкратов подал прошение об отставке.

По его словам, причиной его решения стала многочисленная критика в его адрес

- Слишком много критики за последнее время поступает в адрес министерства. Значит, мы не дорабатывали где-то. Нужно как-то реагировать, и я принял такое решение, - сказал Олег Михайлович.

Также он заявил, что со стороны руководства не было никакого давления, и что решение он принял самостоятельно.

Напомним, Олег Панкратов занимал пост министра экономики с 2018 года.


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URL: https://www.vb.kg/378536
Теги:
Минэкономики, Олег Панкратов, отставка, правительство, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Болотбек
24.05.2019, 16:06

Министерство экономтки есть,а экономики нет.Абсурд.

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