Очередной член ОПГ попался с "грязным" оружием

25 апреля 2019 года сотрудниками ОБОП СКМ ГУВД Чуйской области была получена оперативная информация, что житель села Сокулук "Б" носит при себе незаконное огнестрельное оружие, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Данная информация была зарегистрирована в АИС ЕРПП, и было начато досудебное производство, в ходе которого проведены обыски по месту жительства мужчины в Сокулукском районе селе Ново-Павловка и принадлежащей ему автомашины марки "ЛЕКСУС" GХ- 470.

Обнаружены и изъяты два пистолета неустановленной марки со стертыми номерами.

По данному факту владелец автомашины гр. Т.Б. 1989 года рождения, уроженец Нарынской области отказался объяснить правоохранителям, откуда у него это оружие.

В ходе следствия установлено, что задержанный состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки. Задержанный водворен в ИВС.

В настоящее время Следственной службой ОВД Сокулукского района Чуйской области по данному факту назначена судебно-баллистическая экспертиза и проводится досудебная проверка.