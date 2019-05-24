Соседи избили сироту, мать-одиночку по пьяне из-за ревности

Светлана Малецкая опубликовала в Facebook пост, в котором рассказала произошедшее с ней ЧП и попросила помощи и поддержки.

В данный момент, по ее словам, она находится в Республиканском отделении нейротравматологии с черепно-мозговой травмой, сотрясением и множественными ушибами мягких тканей.

Молодую женщину 1987 года рождения избили соседи 18 мая в 2:40 ночи.

Светлана рассказала, что она сирота - мама умерла несколько лет назад, мать-одиночка, воспитывает сына пяти лет. Женщина родом с юга республики, закончила Кыргызский лицей (какой именно, не уточняется) с отличием, свободно владеет кыргызским языком. Своими силами купила дом в районе Киркомстрома, делает ремонт...

Ее сын быстро нашел друзей на многонациональной улице, постоянно крутился с соседскими мальчишками, ходил и к ним в гости, приводил компанию и к себе домой.

Именно так - через детей, познакомилась с соседями, которые, к тому же, как и она делали ремонт.

"Я новенькая, ну смотрю, что дети у них во дворе играют, ну мы и общаться стали, они строят, я строю, они ремонт делают и я тоже, хотела узнать, может что интересное для себя...

В пятницу эта семья собралась жарить на костре на улице сосиски, и об этом всю неделю болтали, мой сын тоже это слышал, и тоже хотел с ними очень. Я купила конечно ему сосисок и хотела во дворе пожарить, но он рвался всё к своим друзьям ( там -то весело, детки около костра или дома, мы с ним одни), ну и уговорил он меня пойти к ним. Взяла я сосисок, колбасу, ну и пиво, так как все пили, чтобы не сильно, как говорится, выделяться из толпы.

Дети играли, мужья пили водку, кто пивом, кто ягуаром запивали... тут Тёть Таня, (женщина в возрасте) приревновала своего молодого мужа, а тот что-то мне пытался втереть по пьяне...Я отошла от него со словами "давайте закончим наше общение, а то ваша жена вас ко мне, видимо, ревнует", села на свой стул и попыталась пообщаться с Тёть Таней, чтобы она не ревновала, а та как закричит "она меня @@@@@@кой обозвала". Её зять ( который ягуар водкой запивал) соскочил со стула, прыгнул на меня, стул сломался и я упала на землю, он сел на меня сверху и начал избивать по голове ( в опасной близости к виску, чем мог меня убить). Не знаю и не помню точно, как но он слез с меня, кто-то меня потащил за волосы по асфальту... Я отбивалась, как могла, и конечно кричала "вы @@@@@@бы, вы меня чуть не убили, я вызову милицию". Тут они быстро всё начали убирать, и меня на телефон избитую снимать, мол они такие сидели, никого не трогали, а я пришла и начала орать и кидаться на них с кулаками. Я вызвала милицию, в этот момент кто-то побежал сзади, отобрал у меня телефон и разбил его, меня опять повалили на землю и избивали ногами, за волосы тащили, потом на меня села девушка, мать двоих детей и мне хотела наверное рот порвать (другого объяснения я не могу придумать, почему её пальцы оказались у меня во рту) я сомкнула челюсть, чем прокусила её палец. Потом я не помню, очнулась от того, что на меня вылили жидкость, то ли пиво, то ли воду, не знаю. Но я лежала мокрая, от меня несло спиртным, на мне сидела та же мать двоих детей Вероника, они всё это снимали на камеру, комментировали, что я якобы вусмерть пьяная, и на них сама кидалась. Когда приехали сотрудники милиции, они на меня написали заявление, сотрудники меня заставили переодеться и из-за моего дефекта речи, и что от меня пахло спиртным ( а у меня то была черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и челюсть вся опухшая) разговаривали со мной грубо, считая меня пьяной и неадекватной. Потом нас отвезли в РОВД Ленинского района, там я написала заявление, там же в кабинете мне угрожала эта Тёть Таня.

Примерно в 6:30 утра написала заявление в Ленинской прокуратуре, следователь (не представился) дал мне направление на прохождение судебной экспертизы и сказал, что позвонит. Судмедэкспертиза мне дала направление к нейротравматологу, после чего меня и госпитализировали.

Прохожу дорогостоящие анализы и процедуры по восстановлению.

Уже 23.05.2019 число, по сей день следователь даже не позвонил и не дал постановление. Сотрудники правоохранительных органов бездействуют. Даже не знаю, что думать и что делать дальше. Ведь меня чуть не убили, если бы мужчина, который наносил мне удары по голове сидя на мне сверху, всего на сантиметра полтора нанёс удар ниже, меня бы не было в живых сейчас, и мой сын остался бы полным сиротой. Меня за волосы волочили по земле, избивали, когда я стала вызывать милицию мой телефон вырвали из рук и разбили... и я не понимаю бездействия правоохранителей на этот прецедент. Тут человек курицу с голоду украдёт, и его в Розыск подают, а меня чуть не убили и не оставили маленького сына моего пяти лет полным сиротой, и ни одного движения....

P.S. В кабинете следователя в присутствии сотрудников правоохранительных органов теща мужчины, который мне наносил тяжкие телесные повреждения, угрожала, что если я прямо сейчас не заберу заявление, то я потом "не рассчитаюсь с ними". Может бездействие правоохранительных органов связано именно с этим, она воплощает в жизнь свои угрозы, и я когда выйду с больницы, меня с сыном сожгут в собственном доме? Я сирота и мать одиночка, мы с сыном совершенно беззащитны перед такими страшными людьми.... Раз правоохранительные органы не могут защитить социально слабые слои населения, так может общественность мне как-то поможет.

Надеюсь искренне на понимание и поддержку", - написала Светлана. Текст сообщения приведен с незначительными редакционными правками. В ее описании ситуации также присутствует национальный вопрос, который мы не будем передавать "во избежание".

Малецкая опубликовала и фотографии. Которые, по ее словам, сделала сейчас, а до этого когда левый глаз заплыл.

"...родных нет, и даже за меня некому поехать в Ленинское РОВД чтобы узнать, почему следователь бездействует".

Ожидаемо на Светлану набросились комментаторы, осудившие за то, что она - мать-одиночка, среди ночи "шлялась по соседям" и "напивалась".

"Согласна с вами полностью, моя вина есть, что я не осталась дома, когда сына спать положила, но там возник спор, и я по глупости своей (ну и градус алкоголя имеет место быть) хотела поговорить и решить спор разговором, и никак не ожидала что около дома меня чуть не убьют. Я своей вины не отрицаю, и вообще алкоголь редко пью, и пьющих не понимаю... и пить больше ни в коем случае не буду.... но факт что меня чуть не убили, остаётся фактом".

От редакции отметим крайнюю выдержанность автора этого поста, мы будем следить за этой историей. И в свою очередь просим правоохранительные и надзорные органы разобраться в происходящем и выяснить причину бездействия следователей.