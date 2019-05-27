Кыргызстан ждут новые коррупционные скандалы и разоблачения?

Мухаммедкалый Абылгазиев с апреля 2018 года занял пост премьер-министра, и за это время многие его подчиненные ушли со своих должностей. При этом некоторые - со скандалами.

Только за прошлый год произошло сразу несколько громких увольнений. Подал в отставку министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, который написал заявление после инцидента с замминистром соцразвития, диппаспортами и послом в Южной Корее. По этой же причине ушла с должности и министр социального развития Таалайгуль Исакунова и все ее заместители.

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов ушел с должности после того, как его заместителя поймали со взяткой. Кроме этого, в 2018 году покинули свои посты Уланбек Рыскулов, который возглавлял Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования, министр финансов Адылбек Касымалиев по состоянию здоровья, министр юстиции Айнур Абдылдаева в связи с переходом на другую работу.

В этом же году произошли не менее громкие увольнения. Так, после скандала, развернувшегося вокруг конкурса на закупку бланков для E-паспортов, ушли со своих постов глава ГРС Алина Шаикова и председатель ГКНБ Идрис Кадыркулов.

После же споров вокруг компании "КТ Мобайл" покинули свои посты руководитель аппарата правительства Шамиль Асымбеков и его заместитель Мурат Мукамбетов. Тогда же ушел с должности руководитель секретариата Национального форума "Открытое правительство" Иманкадыр Рысалиев и его сын.

Последние отставки - министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев, недавно получивший "черную калошу" за провал сельскохозяйственной политики, и министр экономики Олег Панкратов.

И, судя по всему, эти отставки - добровольные или вынужденные - еще не предел.

Политолог Марс Сариев убежден, часть политической элиты хочет просто переждать бурю.

- Думаю, страну ждут еще громкие коррупционные скандалы и разоблачения, которые могут коснуться кого-угодно. Понимают это и руководители госорганов. Многие из них хотят избежать ответственности. Так или иначе, паралич власти приведет к отставке премьер-министра, - отметил эксперт.

Согласился с мнением предыдущего собеседника редакции и политолог Марат Казакпаев. По его словам, все идет к отставке премьер-министра, и этот вопрос решится сразу после саммита ШОС.

- Вы знаете, что начнется саммит глав государств, и до этого времени премьер-министр пока нужен. После этого же, я думаю, он уйдет со своего поста. В целом правительство Абылгазиева потеряло свое политическое доверие. Президент и его команда для чего объявили борьбу с коррупцией? Чтобы отмежеваться от обвинений в семейно-клановом правлении, а премьер-министр как раз на этом, можно сказать, погорел. Поэтому глава кабмина должен уйти после саммита ШОС. В том числе по этой причине некоторые министры решили подать в отставку в надежде, что смогут потом вернуться в новый состав правительства, - сказал он VB.KG.