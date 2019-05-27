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Кыргызстан ждут новые коррупционные скандалы и разоблачения?

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- Бакыт Стамов
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Мухаммедкалый Абылгазиев с апреля 2018 года занял пост премьер-министра, и за это время многие его подчиненные ушли со своих должностей. При этом некоторые - со скандалами.

Только за прошлый год произошло сразу несколько громких увольнений. Подал в отставку министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, который написал заявление после инцидента с замминистром соцразвития, диппаспортами и послом в Южной Корее. По этой же причине ушла с должности и министр социального развития Таалайгуль Исакунова и все ее заместители.

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов ушел с должности после того, как его заместителя поймали со взяткой. Кроме этого, в 2018 году покинули свои посты Уланбек Рыскулов, который возглавлял Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования, министр финансов Адылбек Касымалиев по состоянию здоровья, министр юстиции Айнур Абдылдаева в связи с переходом на другую работу.

В этом же году произошли не менее громкие увольнения. Так, после скандала, развернувшегося вокруг конкурса на закупку бланков для E-паспортов, ушли со своих постов глава ГРС Алина Шаикова и председатель ГКНБ Идрис Кадыркулов.

После же споров вокруг компании "КТ Мобайл" покинули свои посты руководитель аппарата правительства Шамиль Асымбеков и его заместитель Мурат Мукамбетов. Тогда же ушел с должности руководитель секретариата Национального форума "Открытое правительство" Иманкадыр Рысалиев и его сын.

Последние отставки - министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев, недавно получивший "черную калошу" за провал сельскохозяйственной политики, и министр экономики Олег Панкратов.

И, судя по всему, эти отставки - добровольные или вынужденные - еще не предел.

Политолог Марс Сариев убежден, часть политической элиты хочет просто переждать бурю.

- Думаю, страну ждут еще громкие коррупционные скандалы и разоблачения, которые могут коснуться кого-угодно. Понимают это и руководители госорганов. Многие из них хотят избежать ответственности. Так или иначе, паралич власти приведет к отставке премьер-министра, - отметил эксперт.

Согласился с мнением предыдущего собеседника редакции и политолог Марат Казакпаев. По его словам, все идет к отставке премьер-министра, и этот вопрос решится сразу после саммита ШОС.

- Вы знаете, что начнется саммит глав государств, и до этого времени премьер-министр пока нужен. После этого же, я думаю, он уйдет со своего поста. В целом правительство Абылгазиева потеряло свое политическое доверие. Президент и его команда для чего объявили борьбу с коррупцией? Чтобы отмежеваться от обвинений в семейно-клановом правлении, а премьер-министр как раз на этом, можно сказать, погорел. Поэтому глава кабмина должен уйти после саммита ШОС. В том числе по этой причине некоторые министры решили подать в отставку в надежде, что смогут потом вернуться в новый состав правительства, - сказал он VB.KG.


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URL: https://www.vb.kg/378542
Теги:
Марс Сариев, Мухамметкалый Абулгазиев, Олег Панкратов, Эрлан Абдылдаев, Нурбек Мурашев, правительство, президент, увольнение, Кыргызстан, Идрис Кадыркулов, скандал, Шамиль Асымбеков, Мурат Мукамбетов, Иманкадыр Рысалиев
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Комментарии
Народ
27.05.2019, 09:56

Премьер должен уйти, он полностью дискредитировал себя перед народом, дежурными уходами министров он не отмоется!

+1
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Бакыт
27.05.2019, 09:57

Поживем увидим, команда Абылгазиева показало в какой-то время свою волю и работоспособность. Их работу можно считать в целом хорошим, думаю надо еще время дать.

-1
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Жалоба модератору
зап/части для ТНВД -
27.05.2019, 09:59
Карма: +131
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 203
Минусов: 72
Комментариев: 300

Врядли отставным удастся снова войти в ПРАВИТЕЛЬСТВО........

Молодежь АЛГА!

+1
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Арман
27.05.2019, 10:14

при 6 лет правлении АША выявятся все его хищение,незаконные деяния всё выйдет наружу.

-1
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Такой же эксперт
27.05.2019, 10:23

Не ошибается только тот, кто не работает. Все эти скандалы неизбежность политической жизни, жизнь продолжается, ненужные руководители сами собой отсортировываются, потому, что ставленники партий, а не премьера, теперь Абу надо набрать своих и доработать до выборов

-1
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123
27.05.2019, 10:47

Дежурные защитники Абылгазиева на выход!!!

Нужна ваша помощь !!!

Репутация у премьера ниже плинтуса...

+1
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5
27.05.2019, 11:20

воровством и коррупцией на правительственном уровне граждан Кыргызстана не удивишь ВООБЩЕ, скорее наоборот мы удивимся статье о том, что "верхушка" больше совсем и окончательно НЕ ВОРУЕТ, но это уже из области фантастики

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Член кабмина
27.05.2019, 11:25

Держись Мукан ! Народ давно живет своей жизнью, а недовольны те, кто неудачник, поэтому целыми днями от безделия, мониторят СМИ и соцсети. Остальному люду по барабану твои бажарики и неумелое руководство, Уйдёшь ты, уйдёт большая половина из аппарата, потому, что придут новые, такие же бездельники, а Нам хочется остаться, а не писать от безделья, всякие недобрые коменты. С уважением, твои кадры из аппарата Правительства. Всего 35 подписей

-1
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Мика Мамаев
27.05.2019, 11:45
Карма: +247
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 358
Минусов: 111
Комментариев: 346

Бакыт

Поживем увидим, команда Абылгазиева показало в какой-то время свою волю и работоспособность. Их работу можно считать в целом хорошим, думаю надо еще время дать.

Где именно они работали?,,,дорог как не было так и нет,работы как не было так и нет,,,,,кто живет в бишкеке вы слепы,бишкек-не показатель всего кыргызстана,,,,регионы остались без присмотра,все госслужащие катаются на крутых госмашинах по бишкеку,вот и вся их работа,,,,граница с таджикистаном не решена, Иссык-Куль тож остался с урановой антирекламой,,,где они работали????

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Суран
27.05.2019, 11:58

Не стал дочитывать до конца , от одних только фамилий рябить в глазах - ну что можно сказать , это о-очень большая проблема страны , системный кризис  и в частности в кадровой политике страны !  Складывается ощущение того , что страна живет только одними интригами , арестами и так называемым борьбой с коррупцией , как будто других проблем нет в стране ! С каждым разом больше сомнений  в том , что мы вообще в состояни ли быть самостоятельной   процветающей  страной . За всю короткую историю нашей " независимости " ни один " президент " достойно не ушел на пенсию и не видно пока  , что это традиция когда нибудь прервется .... 

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Соцфондовец
27.05.2019, 12:08

Абулгазиев набрал везде своих. Рысалиев Иманкадавр кардинал педакок, КТ мобайл, ГКИТС даже налоговая поставил свой заместители. Все козыри в руки дали ему, зелоный свет включили...

Но раз танцору ноги мешают танцевайт, танцор со сцена должен уйти сам ат стыда.

А вотета ни уходит

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кыргыз
27.05.2019, 13:03

Министры ушедшие чем могут похвастаться и показать свою работу, обиженные трубят Абылгазиев кетсин, свято место пустым не бывает. Тунеядцы и воры вот кто прошлые министры от партийных, этих партийных не Абылгазиев назначал. Надо пректратить назначении от партий, необходимо самих депутатов еще разогнать 

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