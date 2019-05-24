В Бишкеке заложили капсулу нового санитарного полигона

24 мая с участием мэра столицы Азиза Суракматова и вице-президента Европейского банка реконструкции и развития в КР Алана Пилоу состоялась церемония закладки капсулы в строительство нового санитарного полигона, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В церемонии приняли участие глава Представительства Европейского Союза в КР Эдуард Ауэр, управляющий директор ЕБРР в Центральной Азии Бруно Балванера, директор ЕБРР в Центральной Азии Нил Маккейн, заместитель директора, старший банкир департамента Талай Асылбеков, вице-мэр Бишкека Рыспек Сарпашов.

Мэр и гости ознакомились с работой по строительству нового Бишкекского санитарного полигона. Строительные работы начались 7 мая текущего года после получения разрешения на строительство линии электропередачи. Ожидается получение разрешения на строительство полигона и бурение скважины для водоснабжения от Госстроя КР.

Сейчас проводятся изыскательно-проектировочные работы по второму этапу контракта по закрытию и рекультивации существующей свалки бытовых отходов.

Важно! Сейчас в качестве эксперимента на небольшом участке действующего полигона совместно с Аграрным институтом КР посеяны сорта сельскохозяйственных культур. При благоприятном исходе эксперимента такого рода культуры будут посажены на территории всей старой свалки после полной ее рекультивации.

Мэрия столицы реализует проект "Улучшение системы управления твердыми отходами в г. Бишкек" в рамках Кредитного и Грантового соглашений с Европейским Банком реконструкции и развития (ЕБРР). Закон "О ратификации Кредитного соглашения о финансировании проекта "Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Бишкек" принят Жогорку Кенешем КР 17 июня 2015 года.

На начало 2019 года по проекту были заключены 8 контрактов, из них полностью завершены 5 контрактов. Остальные 3 контракта находятся на стадии исполнения, в том числе один контракт на строительство контейнерных площадок и два контракта по полигонам. Кроме того, проводится один тендер, и готовятся тендерные документы по одному компоненту проекта.

26 апреля объявлен тендер на строительство мусоросортировочного завода на территории нового санитарного полигона, промежуточные результаты которого будут известны в конце июня текущего года.