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Гражданин Узбекистана по поддельным документам пытался попасть в Кыргызстан

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- ВБ
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Пограничники контрольно-пропускного пункта "Чон-Капка-автодорожный" задержали гражданина Республики Узбекистан за незаконную попытку пересечения государственной границы, сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает. Инцидент произошел 23 мая 2019 г.,

Гражданин Узбекистана Ш.Ш., 1980 г.р., прибыл на КПП "Чон-Капка-автодорожный" и при прохождении паспортного контроля предьявил паспорт гражданина Узбекистана.

Пограничный наряд сразу выявил признаки подделки в документе (поддельный дата-штамп о выезде из Республики Узбекистан). В ходе проверки выяснилось, что на него наложен запрет на выезд за пределы Узбекистана. Гражданин Узбекистана был задержан.

После составления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/378547
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, подделка, Узбекистан, Кыргызстан
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