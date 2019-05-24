Погода
$ 69.79 - 69.91
€ 77.77 - 78.70

Телохранителю Атамбаева дали 5 лет заключения

1640  15
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-глава Девятого управления ГКНБ Дамир Мусакеев получил пять лет заключения. Об этом на своей странице в соцсети сообщает член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева.

Решение было принято Первомайским районным судом Бишкека.

Напомним, военная прокуратура ранее возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения. По версии следствия, Мусакеев, будучи начальником Девятой службы ГКНБ с 2016 по 2017 год незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных к себе сотрудников.

Информация будет обновляться.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378552
Теги:
Дамир Мусакеев, суд, приговор, Кундуз Жолдубаева, Первомайский район, Бишкек, Кыргызстан, Алмазбек Атамбаев, СДПК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Сыймык
24.05.2019, 20:25

За всё нужно отвечать . Коррупционеры должны быть наказаны

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Ажар
24.05.2019, 20:27

А что так мало? Конечно я не судья, но по-моему мало, минимум 10-15 лет надо было

-1
Цитировать
Жалоба модератору
гвоздь
24.05.2019, 20:44

Ажар

А что так мало? Конечно я не судья, но по-моему мало, минимум 10-15 лет надо было

Статья тяжелая. 5 лет это просто подарок, он через год разведет, и на свободе будет

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Макс
24.05.2019, 20:51

Не понимаю, я этого фарса, этой комедии, этой показухи!!! Мужик украл ребенку лекарство от безысходности, утром вернул осознав, и явился с повинной дали 5 лет! Этот на миллиарды наворовал, у государства а не у частника, и так же дали 5 лет! Что творится в судебной ситеме? Помоему ее вообще убрать надо.

Лозунг кыргызких судов - анархия мать порядка! Только вот на кой черт нужны эти суды тогда!?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Бакыт
24.05.2019, 20:54

Мало этому вору дали, я бы 15 дал бы. За 3-4 года заработал 20 лямов. Да я за свою жизнь не заработаю дакие бабки.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Муха
24.05.2019, 20:55

Правильно! Может там Дамир уже начнет думать сам а не головой АША

0
Цитировать
Жалоба модератору
Софья
24.05.2019, 20:58

Не только 5 лет. Если конфискуют всего имущества, то я согласна, если просто так условно 5 лет, то нет не согласна. Его место в тюрьме, не только 5 лет, намного больше!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Читатель Вечерки
24.05.2019, 21:10

Мусакеев распределил квартиры СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ГКНБ и это поставили ему в вину. Что за бред ?!!!! Всякие версии про обогащение не подтвердились, поэтому дали 5 лет по высосанной из пальца причине.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Читатель Вечерки
24.05.2019, 21:12

Ажар

А что так мало? Конечно я не судья, но по-моему мало, минимум 10-15 лет надо было

За что его сажать ? За то, что распределил квартиры среди сотрудников ГКНБ - своим подчиненным ? Власть нашла удобный предлог - кто бы не получил квартиру, его можно назвать приближенным сотрудником и сажать.

У меня вопрос - есть один крупнейший чиновник, дочь которого учится в США за 20 тыс. долларов в год. Но ведь даже зарплаты этого чиновника не хватит, откуда он взял деньги ? Вот то-то ! Вот его и надо сажать !

0
Цитировать
Жалоба модератору
Асхат
24.05.2019, 21:14

А что с Раимом?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Читатель Вечерки
24.05.2019, 21:16

Бакыт

Мало этому вору дали, я бы 15 дал бы. За 3-4 года заработал 20 лямов. Да я за свою жизнь не заработаю дакие бабки.

Не стоит верить слухам. Если бы он эти 20 лямов "заработал" - его бы за них и посадили. Но следствие не смогло доказать хищения ни одного тыйына ! Поэтому пришили "распределение квартир среди приближенных сотрудников ГКНБ". Конечно, по версии следствия, он должен квартиры давать не сотрудникам ГКНБ, а родственникам высокопоставленных чиновников. Если бы он это сделал - был бы и сейчас начальником. Кстати, для слишком умных - Мусакеев не распределял квартиры, а давал лишь свои рекомендации руководству ГКНБ, которое и принимало решение о выделении квартир сотрудникам ГКНБ.

Фарс ! Театр ! Абсурд !

0
Цитировать
Жалоба модератору
Читатель Вечерки
24.05.2019, 21:21

"Уголовное дело касается распределения служебных квартир между сотрудниками государственной охраны. Квартиры служебные и ни одна из них не приватизирована. Соответственно, никакого ущерба государство не понесло."

"Был бы человек - статья найдется" - вот такой принцип у власти. С таким беззаконием Кыргызстан быстро скатится на дно. И придется снова делать революцию.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Тунгуч
24.05.2019, 21:25

1.так быстро наш справедливый суд никогда не работал.2.из этого следует что их попросили ускорить суд.3.из этого следует что суд реформа начатая АША проволилась.4.из этого следует что и нынешняя власть и не начинала новые реформы 5.из этого следует что следующий в капкан несправедливости попадут и другие....

0
Цитировать
Жалоба модератору
гвоздь
24.05.2019, 21:29


За что его сажать ?

А то не за что да? Ну хоть вы то адекватнее комментируйте

0
Цитировать
Жалоба модератору
ビシケク
24.05.2019, 21:46

Всё таки какой же тупой, этот АША. Я его уважал как Президента который ушёл сам, и создал прецедент во всей Центральной Азии. Лежал бы себе спокойно на пенсии и пожинал плоды статус экс президент. Но нет же, решил стать кукловодом. Из за него страдают все его приближенные. Я не говорю что они не виновные, если подкопать у нас придётся посадить всех чиновников, да так что не останется никого. Но всё же, узбагойся Атамбаев!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  