Телохранителю Атамбаева дали 5 лет заключения

Экс-глава Девятого управления ГКНБ Дамир Мусакеев получил пять лет заключения. Об этом на своей странице в соцсети сообщает член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева.

Решение было принято Первомайским районным судом Бишкека.

Напомним, военная прокуратура ранее возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения. По версии следствия, Мусакеев, будучи начальником Девятой службы ГКНБ с 2016 по 2017 год незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных к себе сотрудников.

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