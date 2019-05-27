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На Иссык-Куле пройдет международный музыкальный фестиваль Kөl-Fest

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- ВБ
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28-30 июня на территории юрточного городка Бел Там на южном берегу озера Иссык-Куль пройдет международный фестиваль музыки Kөl-Fest.

В нем примут участие ди-джеи и музыкальные группы из стран Европы, Азии, Стран Центральной Азии и, конечно, Кыргызстана, исполняющие живую музыку (от электро до латино и регги, поющие в стилях инди, хип-хоп, рок и т.д.). В программе - проведение мастер-классов и воркшопов от создания изделий из войлока, до йоги на берегу озера или установке юрты под руководством местных жителей и многое другое. Помимо музыкальной и образовательной части совместно с местными художниками будет создана арт-зона с творческими работами в стиле ленд-арт и инсталляцией.

Цель фестиваля Kөl-Fest - создание единой площадки для музыкантов, художников и артистов со всего мира, межкультурного обмена. Организаторы заявляют, что хотят внести свой вклад в развитие и установление международных связей в сфере музыки и искусства с локальным сообществом.

Кыргызстан привлек мировое внимание, будучи включённым в список путеводителя LonelyPlanet2019, как одно из 10 лучших мест для путешествий, Wanderlust Travel Magazine дал Кыргызстану первое место как "новое открытие".

Организаторы заявляют, что фестиваль вносит вклад в поддержку развития бизнеса на южном берегу озера Иссык-Куль, межкультурный обмен и поддержку музыки и искусства в Кыргызстане и Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/378555
Теги:
искусство, музыка, фестиваль, Кыргызстан, Иссык-Куль
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