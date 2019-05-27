Жильцы "Diamond City" могут стать "элитными" бомжами

Баннеры с рекламой о продаже квартир в жилом комплексе "Diamond City" до сих пор привлекают внимание потенциальных покупателей и, согласно PR-кампании, застройщики обещают самую качественную постройку в городе и комфортную жизнь в комплексе.

Стоит ли говорить, что не всегда рекламные обещания соответствуют действительности. Вряд ли кто-то говорил нынешним жильцам "Diamond City" при покупке квартир, что через некоторое время они будут вынуждены отстаивать свое право на владение квадратными метрами.

А именно это они вынуждены сейчас делать, потому что один из бывших партнеров-застройщиков решил, что именно они должны "возместить" ему некую упущенную выгоду.

Так, накануне жители этого "элитного" жилого комплекса вышли на митинг. Граждане просят правительство обратить внимание на сложившуюся ситуацию и не допустить, чтобы несколько сотен семей остались на улице – в буквальном смысле без крыши над головой.

По словам владельцев квартир, в начале 2018 года между двумя собственниками дома разразился конфликт, после которого - в апреле того же года жильцы узнали, что на их только что приобретенную недвижимость налагают арест. Один из партнеров-застройщиков, китайский инвестор Гао Чжун Вэй заявил, что его партнер занимался незаконным рейдерством и нерационально распорядился финансовыми доходами. Он требует со своего партнера и жильцов комплекса материальную выплату в размере 53 млн и полного высвобождения жилых помещений.

После чего следственное управление ГКНБ провело проверку. С жильцов по поводу купли квартир были собраны объяснительные. При этом, по словам живущих там людей, все инстанции подтвердили их непричастность к конфликту. Более того, представители государственных органов заверили их, что эта ситуация ни в коем случае не выйдет за рамки и не затронет их имущество.

На данный момент, все, чего требуют сами жильцы – это снятие ареста с их жилья, и чтобы их не вовлекали в судебные разбирательства двух бизнесменов.

- Мы просим правительство разобраться в этом деле. Здесь мы ни при чем, пусть не трогают наше жильё. 27 мая пройдет открытое заседание суда, если и в этом случае власти не отреагируют, мы будем митинговать у Белого дома уже в крупном масштабе. Потому что терять нам уже нечего, нам больше некуда идти с семьями и детьми. Если нас выселят, мы поставим юрты на площади будем жить там, чтобы все знали, с чем мы столкнулись..., - говорит один из жильцов дома Азамат Исмагомбетов.

Кстати, владельцы квартир утверждают, что состояние дома совсем не соответствует первичным ожиданиям и гарантиям о высоком качестве. Все разваливается, крыша протекает, стоят дешевые стеклопакеты – из-за которых постоянный сквозняк. Ну и, плюс ко всему, из-за ареста жильцы даже не могут отремонтировать рушащиеся части помещений и дома в целом, так как им не выдают разрешения.

Отчаянные граждане возлагают последнюю надежду на правительство.

- Мы, жители дома по Элебаева, 2, обращаемся с открытым письмом к президенту и просим помощи в этой ситуации. Мы стали заложниками борьбы двух бизнесменов. Они претендуют на наши имущественные права. Мы просим поддержки и хотим, чтобы на нашу проблему обратили должное внимание, чтобы они поняли, что здесь живут люди, которые ни в чем не виноваты, которые не заслужили такого к себе отношения и давления, - говорит от лица владельцев собственности в "Diamond City" Светлана Семакина.

Сегодня, 27 мая в Свердловском районном суде пройдет открытое заседание по искам владельцев квартир жилого комплекса "Diamond City" в адрес застройщика как раз по поводу наложения ареста на дом. Жильцы обещают, что придут все. Заседание начнется в 10:00. Редакция VB.KG будет следить за ходом развития событий.

В рамках проходимой практики материал подготовлен студенткой I курса КНУ Дамировой Айгерим.