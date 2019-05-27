Погода
$ 69.84 - 69.94
€ 78.15 - 78.75

Жильцы "Diamond City" могут стать "элитными" бомжами

2426  5
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Баннеры с рекламой о продаже квартир в жилом комплексе "Diamond City" до сих пор привлекают внимание потенциальных покупателей и, согласно PR-кампании, застройщики обещают самую качественную постройку в городе и комфортную жизнь в комплексе.

Стоит ли говорить, что не всегда рекламные обещания соответствуют действительности. Вряд ли кто-то говорил нынешним жильцам "Diamond City" при покупке квартир, что через некоторое время они будут вынуждены отстаивать свое право на владение квадратными метрами.

А именно это они вынуждены сейчас делать, потому что один из бывших партнеров-застройщиков решил, что именно они должны "возместить" ему некую упущенную выгоду.

Так, накануне жители этого "элитного" жилого комплекса вышли на митинг. Граждане просят правительство обратить внимание на сложившуюся ситуацию и не допустить, чтобы несколько сотен семей остались на улице – в буквальном смысле без крыши над головой.

По словам владельцев квартир, в начале 2018 года между двумя собственниками дома разразился конфликт, после которого - в апреле того же года жильцы узнали, что на их только что приобретенную недвижимость налагают арест. Один из партнеров-застройщиков, китайский инвестор Гао Чжун Вэй заявил, что его партнер занимался незаконным рейдерством и нерационально распорядился финансовыми доходами. Он требует со своего партнера и жильцов комплекса материальную выплату в размере 53 млн и полного высвобождения жилых помещений.

После чего следственное управление ГКНБ провело проверку. С жильцов по поводу купли квартир были собраны объяснительные. При этом, по словам живущих там людей, все инстанции подтвердили их непричастность к конфликту. Более того, представители государственных органов заверили их, что эта ситуация ни в коем случае не выйдет за рамки и не затронет их имущество.

На данный момент, все, чего требуют сами жильцы – это снятие ареста с их жилья, и чтобы их не вовлекали в судебные разбирательства двух бизнесменов.

- Мы просим правительство разобраться в этом деле. Здесь мы ни при чем, пусть не трогают наше жильё. 27 мая пройдет открытое заседание суда, если и в этом случае власти не отреагируют, мы будем митинговать у Белого дома уже в крупном масштабе. Потому что терять нам уже нечего, нам больше некуда идти с семьями и детьми. Если нас выселят, мы поставим юрты на площади будем жить там, чтобы все знали, с чем мы столкнулись..., - говорит один из жильцов дома Азамат Исмагомбетов.

Кстати, владельцы квартир утверждают, что состояние дома совсем не соответствует первичным ожиданиям и гарантиям о высоком качестве. Все разваливается, крыша протекает, стоят дешевые стеклопакеты – из-за которых постоянный сквозняк. Ну и, плюс ко всему, из-за ареста жильцы даже не могут отремонтировать рушащиеся части помещений и дома в целом, так как им не выдают разрешения.

Отчаянные граждане возлагают последнюю надежду на правительство.

- Мы, жители дома по Элебаева, 2, обращаемся с открытым письмом к президенту и просим помощи в этой ситуации. Мы стали заложниками борьбы двух бизнесменов. Они претендуют на наши имущественные права. Мы просим поддержки и хотим, чтобы на нашу проблему обратили должное внимание, чтобы они поняли, что здесь живут люди, которые ни в чем не виноваты, которые не заслужили такого к себе отношения и давления, - говорит от лица владельцев собственности в "Diamond City" Светлана Семакина.

Сегодня, 27 мая в Свердловском районном суде пройдет открытое заседание по искам владельцев квартир жилого комплекса "Diamond City" в адрес застройщика как раз по поводу наложения ареста на дом. Жильцы обещают, что придут все. Заседание начнется в 10:00. Редакция VB.KG будет следить за ходом развития событий.

В рамках проходимой практики материал подготовлен студенткой I курса КНУ Дамировой Айгерим.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378556
Теги:
строительство, суд, конфликт, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Дамир
27.05.2019, 10:27

Пусть застройщики вернут все деньги дольщикам и судятся сколько им влезет.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Аврора
27.05.2019, 11:18

Блин, хорошо мне здесь планировка не понравилась..

0
Цитировать
Жалоба модератору
Элмурад
27.05.2019, 11:36

У нас как обычно, как по 470 $ брали так все устраивало, а тут и крыша течет и окна дешевые. А глаза ваши где были, когда покупали? И эта муиная история тянется точно не с 2018 года, а как минимум с 2016. Так что просто в этой истории опять одна из сторон использует самое действенное- то человеческий фактор. Но такими темпами наша экономика прекратит свое существование в скором будущем, для бизнесса никакой гарантии ни от партнеров, ни от государства. В свое время по этому пути грохнули горное дело, потому как постояно манипулировали мнением местного населения и использовали людей для удовлетворения своих амбиций и корыстных целей

0
Цитировать
Жалоба модератору
зап/части для ТНВД -
27.05.2019, 12:05
Карма: +131
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 203
Минусов: 72
Комментариев: 300

А кто давал Разрешение на СТРОИТЕЛЬСТВО жилого дома?

С того и СПРОС!!!

0
Цитировать
Жалоба модератору
yt
27.05.2019, 12:09

тогда зачем купили? там что люди живут или куры

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  