Молодые и дурные. 18-летние парни с обрезом ограбили АЗС на 7500 сомов

20 мая 2019 года в период времени с 04:57 до 05:00 часов неизвестные лица в масках с прорезями на глазах и огнестрельным оружием неустановленной марки совершили разбойное нападение на АЗС "Бишкек Петролеум", расположенную в Бишкеке, по улице Элебесова №206А, где завладели денежными в размере 7500 сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района г.Бишкек по признакам преступления квалифицирующимся ст. 202 (разбой) УК Кыргызской Республики.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа УВД Свердловского района и сотрудники СКМ ГУВД г.Бишкек, где были получены первичные данные о том, что примерно в 5:00 часов утра, когда старший оператор вышел на улицу, чтобы провести уборку прилегающей территории, и в этот момент когда он находился возле заправочного аппарата, к нему сзади подошел неизвестный парень в маске и начал наносить удары в область лица, после чего силой оттащив его в северную сторону здания АЗС, продолжил наносить удары. Через несколько минут подошел второй неизвестный и также нанес несколько ударов ногой в область живота, после чего нападавшие, войдя в здание АЗС, завладев из кассы денежными средствами в размере 7 тысяч 500 сомов, скрылись в неизвестном направлении. Также установлено, что нападавшие были в перчатках, в связи с чем с места преступления изъять отпечатки пальцев не представилось возможным.

В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий и слаженной работы оперативниками службы криминальной милиции ГУВД г.Бишкек и УВД Свердловского района во время реализации оперативной информации за совершение тяжкого преступления были задержаны подозреваемые: К.Ч., 2000 года рождения, уроженец Нарынской области, А.Ш., 2000 года рождения, уроженец Нарынской области, и Т.А., 1999 года рождения, уроженец г.Бишкек. После задержания подозреваемых лиц в совершении разбойного нападения по месту их проживания в Бишкеке был проведен неотложный обыск, в результате которого были обнаружены и изъяты вещественные доказательства - самодельное обрезное огнестрельное оружие и 21 охотничья гильза к нему.

Следует отметить, что задержанные подозреваемые рассказали, что пойти на разбой их смотивировало увиденное видео разбойного нападения на торговый маркет "Супер-Арзан", которое ранее появилось в ряде местных СМИ.

Согласно ст. 98 УПК Кыргызской Республики задержанные водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек. В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные действия на установление подозреваемых к возможным другим аналогичным преступлениям совершенных на территории столицы.