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Кыргызстанцы, прошедшие террористическую подготовку, возвращаются на родину

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- ВБ
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25 мая 2019 года ГКНБ в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с ГПС КР, направленных на выявление и пресечение каналов проникновения на территорию Кыргызской Республики боевиков международных террористических организаций (далее - МТО), пребывающих из сирийско-иракской зоны вооруженного конфликта, на территории Баткенского района, при попытке незаконного проникновения на территорию КР были задержаны граждане КР Р.Б., 1990 г.р. и Р.У., 1992 г.р.

При личном досмотре указанных лиц были обнаружены боеприпасы от стрелкового оружия Калашникова.

Установлено, что Р.Б. в 2015 году, находясь на территории в одной из стран СНГ, попал под влияние эмиссаров МТО и был переправлен на территорию Сирии для участия в боевых действиях.

В 2017 году был объявлен в межгосударственный розыск по линии Интерпола за совершение преступлений террористической направленности, а также за участие в боевых действиях в составе МТО на территории третьих стран.

Задержанный Р.У. также был завербован эмиссарами МТО и участвовал в боевых столкновениях против правительств войск Сирии.

Указанные лица прошли специальную террористическую подготовку в лагерях МТО.

В настоящее время материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП.

Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ.

Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/378560
Теги:
ГКНБ, Интерпол, задержание, Ирак, Сирия, терроризм, Кыргызстан
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