Жээнбеков: Культурным объектам столицы будет уделяться особое внимание

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков посетил Кыргызскую национальную филармонию им. Т. Сатылганова.

Глава государства продолжает посещение культурных объектов столицы, уточняет пресс-служба президента. Ранее глава государства посетил Кыргызский национальный академический драматический театр им. Т.Абдумомунова и Государственный национальный русский драматический театр им. Ч. Айтматова.

О ремонте в здании филармонии президенту рассказали министр культуры информации и туризма Азамат Жаманкулов и генеральный директор филармонии Кыргызбай Осмонов. О благоустройстве близлежащей территории информацию представил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

По информации чиновников, ремонт в здании филармонии полностью завершен, в частности отреставрированы фойе и сцена, отремонтированы световая и звуковая системы, система отопления, гримёрные комнаты артистов.

Министр Азамат Жаманкулов отметил, что на данное время сметные документации завершены и объявлен тендер на ремонт Театра оперы и балета, кыргызского и русского драмтеатров.

Президент Сооронбай Жээнбеков после осмотра отметил, что к культурным объектам столицы будет уделяться особое внимание на государственном уровне.

В этом году будут отремонтированы Кыргызский национальный академический театр оперы и балета им. А. Малдыбаева, Кыргызский национальный академический драматический театр им. Т. Абдумомунова и Государственный национальный русский драматический театр им. Ч. Айтматова.

По информации Министерства культуры, информации и туризма, здания драматических театров еще ни разу не были капитально отремонтированы практически с самой сдачи в эксплуатацию в 1970 и 1972 гг. Театр Оперы и балета в последний раз был капитально отремонтирован в 1978 году, в 2016–2017 гг. прошел через частичный ремонт. Филармония в последний раз была отремонтирована в 2007 году.