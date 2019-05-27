Погода
$ 69.84 - 69.94
€ 78.15 - 78.75

Жээнбеков: Культурным объектам столицы будет уделяться особое внимание

128  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков посетил Кыргызскую национальную филармонию им. Т. Сатылганова.

Глава государства продолжает посещение культурных объектов столицы, уточняет пресс-служба президента. Ранее глава государства посетил Кыргызский национальный академический драматический театр им. Т.Абдумомунова и Государственный национальный русский драматический театр им. Ч. Айтматова.

О ремонте в здании филармонии президенту рассказали министр культуры информации и туризма Азамат Жаманкулов и генеральный директор филармонии Кыргызбай Осмонов. О благоустройстве близлежащей территории информацию представил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

По информации чиновников, ремонт в здании филармонии полностью завершен, в частности отреставрированы фойе и сцена, отремонтированы световая и звуковая системы, система отопления, гримёрные комнаты артистов.

Министр Азамат Жаманкулов отметил, что на данное время сметные документации завершены и объявлен тендер на ремонт Театра оперы и балета, кыргызского и русского драмтеатров.

Президент Сооронбай Жээнбеков после осмотра отметил, что к культурным объектам столицы будет уделяться особое внимание на государственном уровне.

В этом году будут отремонтированы Кыргызский национальный академический театр оперы и балета им. А. Малдыбаева, Кыргызский национальный академический драматический театр им. Т. Абдумомунова и Государственный национальный русский драматический театр им. Ч. Айтматова.

По информации Министерства культуры, информации и туризма, здания драматических театров еще ни разу не были капитально отремонтированы практически с самой сдачи в эксплуатацию в 1970 и 1972 гг. Театр Оперы и балета в последний раз был капитально отремонтирован в 1978 году, в 2016–2017 гг. прошел через частичный ремонт. Филармония в последний раз была отремонтирована в 2007 году.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378562
Теги:
Азиз Суракматов, Сооронбай Жээнбеков, Министерство культуры и туризма, мэрия, президент, театр, мэр, филармония, Азамат Жаманкулов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  