Сколько сотрудников госохраны находится рядом с Атамбаевым?

В связи с муссированием в СМИ сообщения о том, что после ареста экс-начальника 9 Службы ГКНБ Дамира Мусакеева экс-президент КР Алмазбек Атамбаев остался без охраны, ГКНБ сообщает следующее.

В соответствие с Законом КР "О государственной охране" госохрана предоставляется Президенту, Төрөга ЖК, Премьер-министру, Председателю Верховного суда, экс-президенту, а также в случае возникновения угрозы жизни и здоровью депутату ЖК, а также главам зарубежных государств, правительств и делегаций в период пребывания в Кыргызской Республике.

В этой связи, численность сотрудников, обеспечивающих безопасность экс-президента КР Алмазбека Атамбаева остается прежней.