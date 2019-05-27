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Сколько сотрудников госохраны находится рядом с Атамбаевым?

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- ВБ
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В связи с муссированием в СМИ сообщения о том, что после ареста экс-начальника 9 Службы ГКНБ Дамира Мусакеева экс-президент КР Алмазбек Атамбаев остался без охраны, ГКНБ сообщает следующее.

В соответствие с Законом КР "О государственной охране" госохрана предоставляется Президенту, Төрөга ЖК, Премьер-министру, Председателю Верховного суда, экс-президенту, а также в случае возникновения угрозы жизни и здоровью депутату ЖК, а также главам зарубежных государств, правительств и делегаций в период пребывания в Кыргызской Республике.

В этой связи, численность сотрудников, обеспечивающих безопасность экс-президента КР Алмазбека Атамбаева остается прежней.


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URL: https://www.vb.kg/378568
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, Кыргызстан, экс-президент, Дамир Мусакеев
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