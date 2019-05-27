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В Бишкеке продолжается ремонт дорог на нескольких участках

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- ВБ
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В столице в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия" продолжаются работы по ремонту дорог.

На улице Алтымышева (бывш. Ремесленной) начата укладка асфальтобетонного покрытия. Работы идут на участке между улицами Садырбаева и Бакаева. Здесь уже заменили дорожные бордюры и укладывают новый асфальт. Он двухслойный, верхний слой щебеночно-мастичный, повышенной прочности.

По этому же проекту работы идут еще на улицах Нуркамал и Репина, там формируют дорожное основание. Работы на всех этих улицах планируется завершить к середине июня.

В общей сложности по проекту "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" в Бишкеке будет отремонтировано 23 участка улиц общей протяженностью 38 километров.


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URL: https://www.vb.kg/378569
Теги:
дороги, ремонт, Бишкек, автомобили, ремонт дорог, мэрия
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Комментарии
скафнюк
27.05.2019, 20:12

когда будете ремонтировать туголбай-ата..там же как после бомбового удара вражеской авиации..

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