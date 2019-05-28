Незадачливый скотокрад ограбил мечеть. Ничего святого!

В конце апреля в органы внутренних дел Сокулукского района обратился представитель одной из мечетей, расположенных на территории села Шалта, о принятии мер в отношении неизвестного лица, которое в ночь на 21 апреля текущего года украл из этой мечети 12 ковров и разные строительные материалы.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 200 (Кража) УК КР и начато досудебное производство. Соответствующим служба были даны следственные поручения.

Так как в данном селе проживали только местные жители и что украденные вещи злоумышленник мог унести только на большегрузном автомобиле, сотрудниками милиции в первую очередь проверялись те лица, которые такую автомобильную технику.

Так, правоохранителями проверялись более десятка автомобилей данного села, а также близ находящихся сел. Кроме того, оперативниками проверялись все возможные камеры видео наблюдения, находящиеся в данном селе. После принятых всех оперативных и следственных мероприятий сотрудниками милиции был замечен большегрузный автомобиль, который в момент совершения преступления находился в данном селе. Так, сотрудниками милиции в ходе кропотливой работы был задержан 20-летний Б.А., ранее неоднократно судимый за такие преступления как кража, скотокрадство и мошенничество.

В ходе дальнейшего досудебного производства сотрудниками милиции была установлена причастность вышеуказанного лица и к другому преступлению связанному с кражей крупного рогатого скота в селе Кызыл-Туу, совершенное 7 мая 2019 года.

Самое примечательное, что злоумышленник украденный скот хотел продать через объявление в интернет пространстве, но хозяином скота был сразу же опознан.

Украденный крупно-рогатый скот сотрудниками милиции возращен владельцу.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания ОВД Сокулукского района.

В настоящее время по вышеуказанным фактам краж проводится досудебное производство.