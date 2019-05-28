При получении взятки задержан сотрудник Государственной налоговой службы

24 мая 2019 года ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий в г.Бишкек при получении взятки с поличным задержан сотрудник УГНС по Первомайскому району г.Бишкек "О.М.".

Установлено, что задержанный вымогал денежные средства у предпринимателя за решение вопроса перерегистрации добровольного патента.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст. 326 ч.2 п.1 (вымогательство взятки)УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время ведется следствие.