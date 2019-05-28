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При получении взятки задержан сотрудник Государственной налоговой службы

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- ВБ
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24 мая 2019 года ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий в г.Бишкек при получении взятки с поличным задержан сотрудник УГНС по Первомайскому району г.Бишкек "О.М.".

Установлено, что задержанный вымогал денежные средства у предпринимателя за решение вопроса перерегистрации добровольного патента.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст. 326 ч.2 п.1 (вымогательство взятки)УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/378575
Теги:
вымогательство, задержание, взятка, ГКНБ, ГНС, СИЗО
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Комментарии
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28.05.2019, 09:52
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Комментариев: 305

влепить ему 10 лет с конфискацией и ПРИНАРОДНО,чтобы все ВИДЕЛИ..........

БЕСПРЕДЕЛ

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Гражданин
28.05.2019, 10:29

Как поет KESH YOU UYAT EMES. Уят деген пара алып пара берикенин. Уят деген караны аппак дегизгенин. Уятын кайда? Кайда тудын, кайдан шыккан уранын? Уят деген макал айтып озин келиспегенин. Уят деген ертеги айтып, енбек акы жегенин. Уйтип буйтип суйтипкара тер терлегенин. Кара журис, кара пигыл, кара комилгенин.

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