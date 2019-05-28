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Нацбанк Кыргызстана прогнозирует снижение инфляции

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- ВБ
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Правление Национального банка Кыргызской Республики 27 мая 2019 года приняло решение снизить учетную ставку (ключевую ставку) на 25 базисных пунктов – до 4,25 процента. Решение вступает в силу с 28 мая 2019 года.

Ценовая динамика все еще остается на низком уровне. В мае (на 17 число) инфляция в годовом выражении составила 0,3 процента. Снижение цен на продовольственные товары замедлилось и приблизилось к нулевым значениям. Показатель базовой инфляции продолжает снижаться, достигнув минимальных значений с начала 2017 года.

Экономическая активность в стране возросла. За январь-апрель 2019 года реальный ВВП вырос на 5,7 процента, без учета данных "Кумтор" – 1,6 процента. Основной вклад в рост экономики вносят сектор обрабатывающей промышленности и положительная динамика совокупного внутреннего спроса, поддерживаемая притоком денежных переводов в страну и ростом реальной заработной платы на фоне низкой ценовой динамики.

Экономика Кыргызской Республики в целом развивалась в рамках ожиданий Национального банка. При этом цены на мировых продовольственных рынках сложились ниже прогнозных значений Национального банка на фоне увеличения предложения. Ожидается, что складывающаяся тенденция на глобальных и региональных рынках в ближайшие периоды не будет нести существенных инфляционных рисков для экономики Кыргызской Республики.

Данные факторы позволили Национальному банку скорректировать прогнозы по инфляции в сторону снижения: инфляция к концу 2019 года ожидается на уровне не выше 4,0 процента (дек. 2019 г./дек 2018 г.), а ее среднегодовое значение – на уровне 1,0 процента при отсутствии внутренних и внешних шоков.

Направление денежно-кредитной политики, ориентированной на поддержание мер стимулирования реального сектора экономики, способствовало дальнейшему расширению кредитования экономики и снижению процентных ставок.

Краткосрочные ставки денежного рынка продолжают находиться в пределах процентного коридора, установленного Национальным банком, и имеют тенденцию к сближению с ключевой ставкой. На межбанковском кредитном рынке активность остается на достаточно высоком уровне. В банковской системе наблюдается рост избыточной ликвидности, что обуславливает увеличение операций Национального банка по ее изъятию. Ситуация на внутреннем валютном рынке стабильна.

Умеренная динамика совокупного спроса, перспективы роста экономик стран-торговых партнеров и низкие инфляционные риски в текущем году позволили снизить размер учетной ставки и ожидать вхождение инфляции в среднесрочной перспективе в целевой ориентир денежно-кредитной политики 5-7 процентов. В случае возникновения рисков во внутренней и внешней среде Национальный банк может рассмотреть возможность корректировки текущего направления денежно-кредитной политики.

Национальный банк на регулярной основе оценивает внешние и внутренние факторы воздействия на инфляцию и, в зависимости от экономической ситуации, будет предпринимать соответствующие меры денежно-кредитной политики.


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URL: https://www.vb.kg/378577
Теги:
инфляция, Кыргызстан, экономика, Нацбанк
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Комментарии
Гражданин
28.05.2019, 11:13

Тоже мне супер новость. Пускай они снизять проценты на кредит с 22 % . В германии кредит выдают по 4 %(четыре) .

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