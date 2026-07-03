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Хабиб Нурмагомедов прокомментировал дубль Кейна в матче с ДР Конго

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- Самуэль Деди Ирие
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Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной Англии над сборной ДР Конго (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира - 2026.

Главным героем встречи стал капитан англичан Гарри Кейн, оформивший дубль и обеспечивший своей команде выход в следующий раунд турнира.

Нурмагомедов отметил высокий уровень игры Кейна и его лидерские качества, назвав его одной из лучших "девяток" в мировом футболе на данный момент.

По его словам, сборная ДР Конго также произвела сильное впечатление, сумев навязать борьбу фавориту турнира.

Англия продолжает выступление на чемпионате мира и в следующем раунде встретится с Мексикой.


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URL: https://www.vb.kg/459814
Теги:
футбол, чемпионат мира
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