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Кыргызстан планирует закрывать потребность в бензине собственными силами

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- Светлана Лаптева
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Кыргызстан берет курс на топливную независимость. На фоне потенциальных рисков с поставками импортных нефтепродуктов страна форсирует развитие собственного производства ГСМ. Главной ставкой в этой стратегии станет модернизация крупнейшего нефтеперерабатывающего завода "Джунда" в Чуйской области. На днях предприятие посетил спецпредставитель президента по особым поручениям Бакыт Торобаев, чтобы лично проверить готовность завода к резкому увеличению объемов выпуска топлива.

Сейчас у республики критическая зависимость от внешнего рынка: порядка 90–95% всего бензина и дизельного топлива поступает из-за рубежа, преимущественно из России. И хотя Ассоциация нефтетрейдеров заверяет, что прямо сейчас дефицита на заправках нет, власти решили действовать на опережение. Сразу после завершения модернизации "Джунда" должен выйти на объем в 24 тысячи тонн бензина ежемесячно, а до конца года этот показатель планируют увеличить более чем в два раза - до 50 тысяч тонн.

Стабильное обеспечение завода сырьем возьмет на себя ОсОО "Кыргызская нефтяная корпорация". При этом вся переработанная нефть будет на 100% оставаться внутри страны - никакого экспорта, только обеспечение нужд внутренних потребителей. Пока страна перестраивает производство, государство продолжает сдерживать розничные цены на заправках: режим госрегулирования стоимости топлива официально действует до конца сентября.

Ранее в рамках медиапроекта "Открытый кабинет" Бакыт Торобаев, отвечаConstructing на вопросы журналистов VB.KG, подчеркнул, что развитие собственного производства и модернизация нефтеперерабатывающих мощностей являются стратегическим направлением государственной политики. Снижение импортозависимости позволит Кыргызстану повысить энергетическую безопасность и увереннее чувствовать себя при любых колебаниях на мировом рынке.


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URL: https://www.vb.kg/459787
Теги:
ГСМ, Кыргызстан
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