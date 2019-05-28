СДПК вернут Атамбаеву?

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело после обращения социал-демократов ГКНБ ведет расследование дела о перерегистрации партии СДПК в Министерстве юстиции. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

- 7 мая факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 320 часть 2 уголовного кодекса КР (Злоупотребление должностным положением с целью извлечения выгоды для себя либо иных лиц) , - прокомментировали в Генпрокуратуре.

Следствие ведет ГКНБ, круг фигурантов дела будет определен в ходе расследования. Напомним, Министерство юстиции провело перегистрацию партии СДПК, после обращения альтернативных участников партии "СДПК без Атамбаева". Так, в документах изменился состав политсовета, юридический адрес, а лидером социал-демократов стал Сагынбек Абдрахманов, вместо Алмазбека Атамбаева. Участники СДПК заявили о рейдерском захвате партии и обратились в Генеральную прокуратуру. Они настаивают, что чиновники Минюста превысили свои полномочия и не имели права менять данные без предоставления документов заверенных печатью партии. У ячейки Абдрахманова печати СДПК нет.