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СДПК вернут Атамбаеву?

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- Екатерина Улитина
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Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело после обращения социал-демократов ГКНБ ведет расследование дела о перерегистрации партии СДПК в Министерстве юстиции. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

- 7 мая факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 320 часть 2 уголовного кодекса КР (Злоупотребление должностным положением с целью извлечения выгоды для себя либо иных лиц) , - прокомментировали в Генпрокуратуре.

Следствие ведет ГКНБ, круг фигурантов дела будет определен в ходе расследования. Напомним, Министерство юстиции провело перегистрацию партии СДПК, после обращения альтернативных участников партии "СДПК без Атамбаева". Так, в документах изменился состав политсовета, юридический адрес, а лидером социал-демократов стал Сагынбек Абдрахманов, вместо Алмазбека Атамбаева. Участники СДПК заявили о рейдерском захвате партии и обратились в Генеральную прокуратуру. Они настаивают, что чиновники Минюста превысили свои полномочия и не имели права менять данные без предоставления документов заверенных печатью партии. У ячейки Абдрахманова печати СДПК нет.


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URL: https://www.vb.kg/378579
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Генеральная прокуратура, ГКНБ, СДПК, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева, уголовное дело
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Комментарии
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28.05.2019, 11:33

да он же с собой их потащит вниз  

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Айдар Алиев
28.05.2019, 11:38

Как же достали эти партии воров и уголовников. Партию СДПК нужно прикрыть, они только и занимаются провокацией и поливают грязью нынешнее правительство. Лучше бы помогали поднять уровень экономики и жизни в стране. 

0
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