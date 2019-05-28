В Кыргызстан вернули 6 детей, брошенных матерями-кыргызстанками в России

В Кыргызскую Республику из г. Москва Российской Федерации 27 мая 2019 года возвращены шестеро детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет, оставленных матерями в медицинских учреждениях г. Москвы. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития.

Возвращение малышей организовано при содействии Консульского отдела Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации и Министерства здравоохранения КР. По приезду на территорию Кыргызской Республики 1 ребенок из возвращенных детей размещен на воспитание в родственную семью.

В отношении остальных детей Министерством будет проводится работа по поиску и размещению их в родственные семьи.

По данным Министерства, с 2011 года на родину возвращены 98 детей, оставшихся без попечения родителей, из них в 2018 году -16, в 2019-году - 6 детей.