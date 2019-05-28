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Жээнбеков: Нет более священного долга, чем охранять государственную границу

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"Нет более почетного и священного долга, чем обязанность защищать и охранять государственную границу", - отметил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 мая, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Пограничной службы и 27-летию Вооруженных сил Кыргызской Республики.

Ниже текст выступления Главы государства:

"Товарищи солдаты и сержанты, старшины и прапорщики, офицеры и генералы!

Уважаемые ветераны и гости!

Сегодня мы отмечаем 20-летие Государственной Пограничной службы Кыргызской Республики!

А завтра исполнится 27 лет со дня образования Вооруженных Сил Кыргызстана.

Поздравляю вас с этими знаменательными праздниками!

Государственная Пограничная служба за 20 лет своей истории прошла сложный и достойный путь.

Сформировалась, как надежный гарант защиты внешних рубежей страны.

Наши пограничники создали свою славную историю, наполненную героическими страницами.

Уважаемые пограничники!

Наша Родина начинается с границ, которые вы охраняете.

Быть пограничником, защищать и охранять внешние рубежи Отечества – очень сложная, но весьма почетная миссия.

Она требует преданности своей Отчизне, дальновидности и героизма.

Большая часть пограничной службы проходит в географически тяжелых условиях, на заставах, где изо дня в день повторяются деструктивные действия различных внешних сил.

Только тот, кто готов защищать границы, не щадя сил, сможет стать пограничником.

В этот знаменательный день мы хотим особо отметить, что славная история пограничников пишется усилиями рядовых офицеров и солдат.

Мы сегодня отдаем дань уважения памяти 39 пограничников, с честью выполнивших свой долг перед Родиной и героически погибших при исполнении служебных обязанностей.

Во время боя с террористами погиб капитан ЫКЫШЕВ Курманбек;

При сражении с контрабандистами - лейтенант ДУЙШЕНАЛИЕВ Канат;

Во время Баткенских событий - майор РАИМБЕКОВ Бейшенбек;

При попытке спасения людей, тонущих в реке Нарын - майор ДАРЧИБАЕВ Талантбек;

Героически погибли при исполнении служебных обязанностей капитан ЖАНЫБЕКОВ Курманбек и майор АБДЫЛДАЕВ Канат.

В честь вышеназванных офицеров были названы пограничные заставы.

Низкий поклон и светлая память пограничникам, чьи имена сегодня не были произнесены.

В эти дни, когда угроза терроризма и экстремизма нависла над всем миром, нет более почетного и священного долга, чем обязанность защищать и охранять государственную границу.

Ныне нашей государственной границе, независимости нашей страны опасения внушают угрозы не военного, а криминального и экстремистско-террористического характера.

Различные деструктивные силы пытаются проверить на прочность нашу государственность, волю наших пограничников.

Для обеспечения безопасности страны, в первую очередь, необходимо обеспечить крепкую защиту наших рубежей.

Пограничники – зеркало государства.

Первые впечатления зарубежных гостей и туристов о нашей стране формируются благодаря нашим пограничникам.

Их грамотная и качественная работа послужит улучшению имиджа нашей страны.

Достойно выполняя свой священный долг перед Родиной, вы вносите огромный вклад в обеспечение мирной жизни для народа, в сохранение территориальной целостности страны, в укрепление наших границ.

Свою жизнь и судьбу вы посвятили выполнению этого святого долга.

Выражаю вам искреннюю благодарность за вашу достойную службу, за ваш патриотизм, за добросовестную и качественную работу.

Уважаемые военнослужащие Вооруженных Сил!

Ситуация в нашем регионе - в Центральной Азии – остается весьма динамичной. К тому же в настоящее время и ситуация в мире также характеризуется нестабильностью и напряженностью. Конкуренция за ресурсы, стремление к превосходству, навязывание отдельной идеологии и религии становятся факторами появления конфликтов. В разных уголках мира немало раненых, беженцев, страдающих и испытывающих лишения людей. Наблюдаются серьезные противоречия и в информационной среде, и в цифровом мире. Нынешнее время отличается комплексным характером региональных и глобальных рисков, вызовов и угроз. Кыргызстан в таких сложных условиях, на основании миролюбивой политики укрепляет свою государственность и защищает свои национальные интересы.

Вооруженные Силы государства являются основным оплотом этой политики.

Армия – гарантия обеспечения мирного труда простых людей и благоденствия страны.

Такую миссию сможет выполнить только хорошо оснащенная, мобильная армия с профессионально подготовленным личным составом и высококвалифицированным руководством.

Для государства наибольший приоритет – обеспечение общевоинской, в том числе приграничной безопасности.

Реформа системы военного управления за последние годы дала ряд положительных результатов.

В том числе улучшила взаимодействие между различными военными силами и частями.

Послужила основой для оперативных решений и профессиональной подготовки военнослужащих.

Вместе с тем значительно было улучшено материально-техническое оснащение армии.

И сейчас продолжаются мероприятия по оснащению Вооруженных сил современным оружием, военной техникой и средствами связи.

Армия обеспечивается модернизированными моделями огнестрельного оружия, вертолетами, средствами противовоздушной обороны, автомобильныой и бронетанковой техникой.

Как главнокомандующий Вооруженными Силами, считаю весьма важной задачей улучшение социального положения военнослужащих.

Дела в данном направлении ведутся эффективно.

За последние полтора года было построено для военнослужащих Вооруженных Сил Кыргызстана 9 домов с 267 квартирами. В том числе - 4 дома с 96 квартирами, построенные в то же время для военнослужащих Государственной пограничной службы. В настоящее время работа по обеспечению военнослужащих жильем продолжается и находится под моим личным контролем. В этом году для военнослужащих Вооруженных Сил ведется строительство 6 домов с 379 квартирами. В том числе строятся 4 дома с 88 квартирами для военнослужащих Государственной пограничной службы.

Вводятся в эксплуатацию военные городки с современной инфраструктурой, идет строительство солдатских казарм и новых погранзастав.

Увеличивается объем денежного довольствия, исходя из возможностей республиканского бюджета.

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что авторитет военной службы восстановлен.

С каждым годом увеличивается количество молодежи, по собственной воле поступающей на военную службу.

Достижений много, результаты хорошие.

В то же время необходимо донести до общественности и подрастающего поколения информацию о том, по какому направлению будут развиваться Вооруженные Силы.

Необходимо безотлагательно разработать новую стратегию военного формирования и основ обеспечения безопасности границ.

В этом деле следует придерживаться принципов эффективности, мобильности, легкости управления, высокого уровня взаимодействия, постоянной готовности.

Уважаемые военнослужащие! Уважаемые друзья - представители зарубежных государств!

К сожалению, двадцать первый век стал не только временем прорыва информационных технологий.

Не только инновационных шагов, воплощения новых решений, направленных на повышение качества жизни человека.

В этот период мы наблюдаем также резкий рост количества террористических организаций и их численного состава.

Всё более открыто, жестко и жестоко стали проявлять себя различные экстремистские течения.

Особенно опасными из которых являются те, кто в своей разрушительной деятельности прикрываются религией.

Мировое сообщество вступило в тяжелое противодействие с международным терроризмом и экстремизмом.

Всячески поддерживая эту борьбу, Кыргызстан стал в один ряд с другими странами и международным сообществом.

Наше участие в Организации Объединенных Наций, членство и председательство в таких интеграционных объединениях, как ШОС и ОДКБ повышает потенциал государства в устранении различных угроз.

Пользуясь возможностью, выражаю слова благодарности представителям стран-партнеров и международных организаций, которые оказывают нам большую помощь.

Ваша помощь повышает потенциал, улучшает техническую и военную оснащённость нашей армии и Пограничной службы.

Мы высоко ценим ваше содействие в обучении кыргызских военнослужащих новым формам и методам выполнения задач.

Огромный вклад в укрепление наших силовых структур, а значит и безопасности региона, внесли Российская Федерация, Китайская Народная Республика и Европейский Союз.

Мы выражаем нашу благодарность руководителям и народам России, Китая и Евросоюза.

Уважаемые соотечественники!

Кыргызстан нацелен на обеспечение своей безопасности и безопасности региона.

Мы заявляем, что являемся открытым, стабильным и гостеприимным, экологически чистым государством.

Нас всех объединяет одна цель – строительство сильного и процветающего Кыргызстана.

Здесь особая роль принадлежит Вооруженным силам.

Они будут оплотом Родины и ярким примером служения стране.

Защита Родины – священный долг.

Уверен, что вы будете служить достойно, приложив все усилия на то, чтобы защищать Родину и обеспечить мирную жизнь и безопасность нашего народа.

Выражаю глубокую признательность нашим ветеранам, посвятившим всю свою жизнь воинской службе и передающим молодежи, как эстафету, свой богатый опыт и воинские традиции.

Мы также благодарим ваши семьи, которые несмотря на сложные условия, свято хранят семейный очаг, всегда оставаясь для вас надежным тылом.

Мы никогда не забудем о подвиге 53 наших воинов, погибших при исполнении своего воинского долга.

Их светлая память навсегда сохранится в наших сердцах!

Уважаемые наши военнослужащие!

Еще раз поздравляю всех вас с праздником!

Желаю вам и вашим близким мира, крепкого здоровья и благополучия.

Пусть вам всегда сопутствует успех в исполнении вашего ответственного долга.

Пусть Всевышний оберегает нас и на благодатной кыргызской земле всегда царит мир, а в народе – согласие и единство!".


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URL: https://www.vb.kg/378582
Теги:
граница, праздник, президент, безопасность, Кыргызстан, Погранслужба, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Гражданин
28.05.2019, 13:04

Знаем как они защищают. Все живут в особняках и катаются на дорогих джипах

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Бакыт
28.05.2019, 13:59

Президент создает условия пограничникам с каждым годом, обновляется материально-техническая база а самое главное обеспечивается жильем семьи пограничников. 

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Ари
28.05.2019, 14:02

Граница это и есть независимость страны. Поздравляем пограничников с праздником

0
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Жалоба модератору
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