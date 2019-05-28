Жээнбеков: Нет более священного долга, чем охранять государственную границу

Знаем как они защищают. Все живут в особняках и катаются на дорогих джипах
"Нет более почетного и священного долга, чем обязанность защищать и охранять государственную границу", - отметил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 мая, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Пограничной службы и 27-летию Вооруженных сил Кыргызской Республики.
Ниже текст выступления Главы государства:
"Товарищи солдаты и сержанты, старшины и прапорщики, офицеры и генералы!
Уважаемые ветераны и гости!
Сегодня мы отмечаем 20-летие Государственной Пограничной службы Кыргызской Республики!
А завтра исполнится 27 лет со дня образования Вооруженных Сил Кыргызстана.
Поздравляю вас с этими знаменательными праздниками!
Государственная Пограничная служба за 20 лет своей истории прошла сложный и достойный путь.
Сформировалась, как надежный гарант защиты внешних рубежей страны.
Наши пограничники создали свою славную историю, наполненную героическими страницами.
Уважаемые пограничники!
Наша Родина начинается с границ, которые вы охраняете.
Быть пограничником, защищать и охранять внешние рубежи Отечества – очень сложная, но весьма почетная миссия.
Она требует преданности своей Отчизне, дальновидности и героизма.
Большая часть пограничной службы проходит в географически тяжелых условиях, на заставах, где изо дня в день повторяются деструктивные действия различных внешних сил.
Только тот, кто готов защищать границы, не щадя сил, сможет стать пограничником.
В этот знаменательный день мы хотим особо отметить, что славная история пограничников пишется усилиями рядовых офицеров и солдат.
Мы сегодня отдаем дань уважения памяти 39 пограничников, с честью выполнивших свой долг перед Родиной и героически погибших при исполнении служебных обязанностей.
Во время боя с террористами погиб капитан ЫКЫШЕВ Курманбек;
При сражении с контрабандистами - лейтенант ДУЙШЕНАЛИЕВ Канат;
Во время Баткенских событий - майор РАИМБЕКОВ Бейшенбек;
При попытке спасения людей, тонущих в реке Нарын - майор ДАРЧИБАЕВ Талантбек;
Героически погибли при исполнении служебных обязанностей капитан ЖАНЫБЕКОВ Курманбек и майор АБДЫЛДАЕВ Канат.
В честь вышеназванных офицеров были названы пограничные заставы.
Низкий поклон и светлая память пограничникам, чьи имена сегодня не были произнесены.
В эти дни, когда угроза терроризма и экстремизма нависла над всем миром, нет более почетного и священного долга, чем обязанность защищать и охранять государственную границу.
Ныне нашей государственной границе, независимости нашей страны опасения внушают угрозы не военного, а криминального и экстремистско-террористического характера.
Различные деструктивные силы пытаются проверить на прочность нашу государственность, волю наших пограничников.
Для обеспечения безопасности страны, в первую очередь, необходимо обеспечить крепкую защиту наших рубежей.
Пограничники – зеркало государства.
Первые впечатления зарубежных гостей и туристов о нашей стране формируются благодаря нашим пограничникам.
Их грамотная и качественная работа послужит улучшению имиджа нашей страны.
Достойно выполняя свой священный долг перед Родиной, вы вносите огромный вклад в обеспечение мирной жизни для народа, в сохранение территориальной целостности страны, в укрепление наших границ.
Свою жизнь и судьбу вы посвятили выполнению этого святого долга.
Выражаю вам искреннюю благодарность за вашу достойную службу, за ваш патриотизм, за добросовестную и качественную работу.
Уважаемые военнослужащие Вооруженных Сил!
Ситуация в нашем регионе - в Центральной Азии – остается весьма динамичной. К тому же в настоящее время и ситуация в мире также характеризуется нестабильностью и напряженностью. Конкуренция за ресурсы, стремление к превосходству, навязывание отдельной идеологии и религии становятся факторами появления конфликтов. В разных уголках мира немало раненых, беженцев, страдающих и испытывающих лишения людей. Наблюдаются серьезные противоречия и в информационной среде, и в цифровом мире. Нынешнее время отличается комплексным характером региональных и глобальных рисков, вызовов и угроз. Кыргызстан в таких сложных условиях, на основании миролюбивой политики укрепляет свою государственность и защищает свои национальные интересы.
Вооруженные Силы государства являются основным оплотом этой политики.
Армия – гарантия обеспечения мирного труда простых людей и благоденствия страны.
Такую миссию сможет выполнить только хорошо оснащенная, мобильная армия с профессионально подготовленным личным составом и высококвалифицированным руководством.
Для государства наибольший приоритет – обеспечение общевоинской, в том числе приграничной безопасности.
Реформа системы военного управления за последние годы дала ряд положительных результатов.
В том числе улучшила взаимодействие между различными военными силами и частями.
Послужила основой для оперативных решений и профессиональной подготовки военнослужащих.
Вместе с тем значительно было улучшено материально-техническое оснащение армии.
И сейчас продолжаются мероприятия по оснащению Вооруженных сил современным оружием, военной техникой и средствами связи.
Армия обеспечивается модернизированными моделями огнестрельного оружия, вертолетами, средствами противовоздушной обороны, автомобильныой и бронетанковой техникой.
Как главнокомандующий Вооруженными Силами, считаю весьма важной задачей улучшение социального положения военнослужащих.
Дела в данном направлении ведутся эффективно.
За последние полтора года было построено для военнослужащих Вооруженных Сил Кыргызстана 9 домов с 267 квартирами. В том числе - 4 дома с 96 квартирами, построенные в то же время для военнослужащих Государственной пограничной службы. В настоящее время работа по обеспечению военнослужащих жильем продолжается и находится под моим личным контролем. В этом году для военнослужащих Вооруженных Сил ведется строительство 6 домов с 379 квартирами. В том числе строятся 4 дома с 88 квартирами для военнослужащих Государственной пограничной службы.
Вводятся в эксплуатацию военные городки с современной инфраструктурой, идет строительство солдатских казарм и новых погранзастав.
Увеличивается объем денежного довольствия, исходя из возможностей республиканского бюджета.
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что авторитет военной службы восстановлен.
С каждым годом увеличивается количество молодежи, по собственной воле поступающей на военную службу.
Достижений много, результаты хорошие.
В то же время необходимо донести до общественности и подрастающего поколения информацию о том, по какому направлению будут развиваться Вооруженные Силы.
Необходимо безотлагательно разработать новую стратегию военного формирования и основ обеспечения безопасности границ.
В этом деле следует придерживаться принципов эффективности, мобильности, легкости управления, высокого уровня взаимодействия, постоянной готовности.
Уважаемые военнослужащие! Уважаемые друзья - представители зарубежных государств!
К сожалению, двадцать первый век стал не только временем прорыва информационных технологий.
Не только инновационных шагов, воплощения новых решений, направленных на повышение качества жизни человека.
В этот период мы наблюдаем также резкий рост количества террористических организаций и их численного состава.
Всё более открыто, жестко и жестоко стали проявлять себя различные экстремистские течения.
Особенно опасными из которых являются те, кто в своей разрушительной деятельности прикрываются религией.
Мировое сообщество вступило в тяжелое противодействие с международным терроризмом и экстремизмом.
Всячески поддерживая эту борьбу, Кыргызстан стал в один ряд с другими странами и международным сообществом.
Наше участие в Организации Объединенных Наций, членство и председательство в таких интеграционных объединениях, как ШОС и ОДКБ повышает потенциал государства в устранении различных угроз.
Пользуясь возможностью, выражаю слова благодарности представителям стран-партнеров и международных организаций, которые оказывают нам большую помощь.
Ваша помощь повышает потенциал, улучшает техническую и военную оснащённость нашей армии и Пограничной службы.
Мы высоко ценим ваше содействие в обучении кыргызских военнослужащих новым формам и методам выполнения задач.
Огромный вклад в укрепление наших силовых структур, а значит и безопасности региона, внесли Российская Федерация, Китайская Народная Республика и Европейский Союз.
Мы выражаем нашу благодарность руководителям и народам России, Китая и Евросоюза.
Уважаемые соотечественники!
Кыргызстан нацелен на обеспечение своей безопасности и безопасности региона.
Мы заявляем, что являемся открытым, стабильным и гостеприимным, экологически чистым государством.
Нас всех объединяет одна цель – строительство сильного и процветающего Кыргызстана.
Здесь особая роль принадлежит Вооруженным силам.
Они будут оплотом Родины и ярким примером служения стране.
Защита Родины – священный долг.
Уверен, что вы будете служить достойно, приложив все усилия на то, чтобы защищать Родину и обеспечить мирную жизнь и безопасность нашего народа.
Выражаю глубокую признательность нашим ветеранам, посвятившим всю свою жизнь воинской службе и передающим молодежи, как эстафету, свой богатый опыт и воинские традиции.
Мы также благодарим ваши семьи, которые несмотря на сложные условия, свято хранят семейный очаг, всегда оставаясь для вас надежным тылом.
Мы никогда не забудем о подвиге 53 наших воинов, погибших при исполнении своего воинского долга.
Их светлая память навсегда сохранится в наших сердцах!
Уважаемые наши военнослужащие!
Еще раз поздравляю всех вас с праздником!
Желаю вам и вашим близким мира, крепкого здоровья и благополучия.
Пусть вам всегда сопутствует успех в исполнении вашего ответственного долга.
Пусть Всевышний оберегает нас и на благодатной кыргызской земле всегда царит мир, а в народе – согласие и единство!".