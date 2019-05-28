Никто не верил, а Байсалов все же едет в Лондон

Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша одобрил кандидатов на посты послов Кыргызстана в Великобритании и Беларусии.

Представлять Кыргызстан в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии будет общественный активист Эдиль Байсалов, а возглавит дипмиссию республики в Минске в Эрмек Ибраимов.

За плечами у Эрмека Ибраимова богатый опыт дипломатической работы. Он был послом Кыргызстана в Турции, а также в Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии и Польше. Представлял интересы Кыргызстана в ОБСЕ. Однако, начинал он свою карьеру как агроном и специалист в сельском хозяйстве. Позже закончил Дипломатическую академию в Россию.

Эрмек Ибраимов является сыном председателя Совета министров Киргизской ССР Султана Ибраимова и братом экс-главы Счетной палаты Эльмиры Ибраимовой.

Есть мнение, что дипмиссия Эрмека Ибраимова была срочно прекращена из-за того, что его сестра Эльмира Ибраимова стала критиковать экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Еще один новоиспеченный дипломат – Эдиль Байсалов. Он не имеет профильного образования и опыта работы в дипломатии. Однако отлично владеет английским языком, имеет образование в области управления и политологии.

В разные годы он являлся сотрудником и руководителей неправительственных организации, в частности руководил коалицией "За демократию и гражданское общество", являлся ответственным секретарем в СДПК. После революции 2010 года получил повышение и стал руководителем аппарата временного правительства, в 2012 году несколько месяцев исполнял обязанности министра социального развития.

Однако позже между ним и экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым произошел конфликт. Эдиль Байсалов неоднократно критиковал бывшего президента. Тот также не упускал случая сказать колкость в адрес активиста. Какое-то время Байсалов жил за границей.

Получив одобрение депутатов, документы кандидатов будут переданы на рассмотрение президенту. Окончательное решение о назначении примет Сооронбай Жээнбеков.

К слову, редакция VB.KG одной из первых сообщила о том, что Байсалов готовится представлять интересы Кыргызстана в Великобритании в качестве посла. Правда, тогда общественность это сочла очередной шуткой.

Напомним, в Англии находится сын бывшего президента Бакиева Максим Бакиев, а в Беларусии - сам Курманбек Бакиев и его брат Жаныш Бакиев.

Смогут ли новые послы способствовать их экстрадиции на родину и возврату средств, выведенных бакиевским кланом из Кыргызстана?