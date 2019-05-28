Будут ли президенты обсуждать ситуацию на кыргызско-казахской границе?

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 мая, вылетел в г. Нур-Султан, Республики Казахстан с двухдневным рабочим визитом для участия в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

В рамках рабочего визита, Глава государства проведет двусторонние встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, на которых планируется обсудить весь спектр вопросов по двусторонним отношениям.

Заседания ВЕЭС пройдут в узком и расширенном составах, в ходе которых планируется обсудить и принять порядка 20 документов, касающихся международной деятельности, цифровой повестки, формирования общего электроэнергетического рынка и дальнейшей интеграции в рамках ЕАЭС.

Напомним, 5 лет тому назад, 24 мая 2014 года был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) между Беларусью, Казахстаном и Россией. 2 января 2015 года Армения стала полноправным членом ЕАЭС. 12 августа 2015 года Кыргызстан стал членом ЕАЭС.

Кыргызская Республика осуществляет взаимодействие с ЕАЭС, предоставляющим такие возможности, как отмена таможенного, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля, расширение рынка до 180-миллионного населения ЕАЭС.

Отметим, в последнее время две самые важные проблемы между Казахстаном и Кыргызстаном - усиление таможенного контроля с казахской стороны в отношении кыргызстанских грузоперевозчиков. Другая - контрабанда нефтепродуктов со стороны Казахстана на территорию Кыргызстана. Будут ли президенты двух стран и другие главы стран-участниц ЕАЭС обсуждать эти вопросы, неизвестно. К слову, один из участников мероприятий бывший президент соседней республики Нурсултан Назарбаев.