Погода
$ 69.82 - 69.91
€ 77.92 - 78.77

Будут ли президенты обсуждать ситуацию на кыргызско-казахской границе?

244  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 мая, вылетел в г. Нур-Султан, Республики Казахстан с двухдневным рабочим визитом для участия в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

В рамках рабочего визита, Глава государства проведет двусторонние встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, на которых планируется обсудить весь спектр вопросов по двусторонним отношениям.

Заседания ВЕЭС пройдут в узком и расширенном составах, в ходе которых планируется обсудить и принять порядка 20 документов, касающихся международной деятельности, цифровой повестки, формирования общего электроэнергетического рынка и дальнейшей интеграции в рамках ЕАЭС.

Напомним, 5 лет тому назад, 24 мая 2014 года был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) между Беларусью, Казахстаном и Россией. 2 января 2015 года Армения стала полноправным членом ЕАЭС. 12 августа 2015 года Кыргызстан стал членом ЕАЭС.

Кыргызская Республика осуществляет взаимодействие с ЕАЭС, предоставляющим такие возможности, как отмена таможенного, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля, расширение рынка до 180-миллионного населения ЕАЭС.

Отметим, в последнее время две самые важные проблемы между Казахстаном и Кыргызстаном - усиление таможенного контроля с казахской стороны в отношении кыргызстанских грузоперевозчиков. Другая - контрабанда нефтепродуктов со стороны Казахстана на территорию Кыргызстана. Будут ли президенты двух стран и другие главы стран-участниц ЕАЭС обсуждать эти вопросы, неизвестно. К слову, один из участников мероприятий бывший президент соседней республики Нурсултан Назарбаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378587
Теги:
граница, Казахстан, президент, ЕАЭС, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  