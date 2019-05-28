Глава Минкультуры снял Юристанбека Шыгаева с должности директора музея

Юристанбек Шыгаев освобожден от должности директора Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Г. Айтиева. Соответствующий приказ подписал глава Министерства культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

Напомним, ранее комиссия Минкультуры рекомендовала руководству Минкультуры рассмотреть вопрос на соответствие занимаемой должности Шыгаева.

В то же время в ведомстве не исключили, что в отношении Шыгаева может быть возбуждено уголовное дело.

Напомним, скандал разгорелся после того, как стало известно, что директор Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева Юристанбек Шыгаев вынес из хранилища картины Николая Сверчкова "Лошадь с собакой" и "Портрет Бакунина" работы Николая Ге, которые он вернул поврежденными. После этого в Минкультуры была создана комиссия по изучению этого инцидента. Юристанбек Шыгаев же пообещал восстановить картины и подал заявление об уходе с должности директора музея.