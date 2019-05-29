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Сурабалдиева про Чодуева: Изменений в сельском хозяйстве нам не видать

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- Бакыт Стамов
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Депутат Эльвира Сурабалдиева не в восторге по поводу возможного назначения Эркинбека Чодуева на должность главы Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР. Об этом редакции VB.KG заявила она сама.

По ее словам, свое мнение она обязательно выскажет на заседании парламента.

- Могу сказать коротко. Изменений в сельском хозяйстве нам не видать, - сказала она.

Чем вызвано подобное отношение к кандидатуре Эркинбека Чодуева, который в течение 5 лет занимает должность заместителя главы Минсельхоза, депутат не стала пояснять, но стоит напомнить, что в прошлом году Сурабалдиева предъявила серьезные обвинения в его адрес.

Так, на заседании комитета по экономической и фискальной политике народная избранница заявила, что больше всех жалоб предпринимателей поступает именно в адрес Эркинбека Чодуева.

"В вашем ведомстве вначале требуют предоставить контракт на поставку товара, а потом выдают сертификат. Во всем цивилизованном мире все наоборот. Это говорит о коррумпированности и прямом интересе чиновников", - сказала она возмущением.

Сам чиновник попросил предоставить ему факты.

Отметим, ранее комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту утвердил Эркинбека Чодуева на должность министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР. Его кандидатуру представил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Окончательное решение будет принято на заседании парламента.


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URL: https://www.vb.kg/378589
Теги:
коррупция, назначение, Жогорку Кенеш, Эльвира Сурабалдиева, Минсельхоз
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