Сурабалдиева про Чодуева: Изменений в сельском хозяйстве нам не видать

Депутат Эльвира Сурабалдиева не в восторге по поводу возможного назначения Эркинбека Чодуева на должность главы Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР. Об этом редакции VB.KG заявила она сама.

По ее словам, свое мнение она обязательно выскажет на заседании парламента.

- Могу сказать коротко. Изменений в сельском хозяйстве нам не видать, - сказала она.

Чем вызвано подобное отношение к кандидатуре Эркинбека Чодуева, который в течение 5 лет занимает должность заместителя главы Минсельхоза, депутат не стала пояснять, но стоит напомнить, что в прошлом году Сурабалдиева предъявила серьезные обвинения в его адрес.

Так, на заседании комитета по экономической и фискальной политике народная избранница заявила, что больше всех жалоб предпринимателей поступает именно в адрес Эркинбека Чодуева.

"В вашем ведомстве вначале требуют предоставить контракт на поставку товара, а потом выдают сертификат. Во всем цивилизованном мире все наоборот. Это говорит о коррумпированности и прямом интересе чиновников", - сказала она возмущением.

Сам чиновник попросил предоставить ему факты.

Отметим, ранее комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту утвердил Эркинбека Чодуева на должность министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР. Его кандидатуру представил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Окончательное решение будет принято на заседании парламента.